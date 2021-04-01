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【復活節2021】圓方推復活節多重優惠　買小童戲票送成人戲票

精明消費 18:06 2021/04/01

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【復活節2021】圓方推復活節多重優惠　買小童戲票送成人戲票

ELEMENTS圓方在復活節假期推出多項優惠，由4月起，每逢周末設有「周日親子電影場」，凡購買小童戲票即可免費獲贈成人戲票。由4月1日至11日，除了「春日購物四重賞」外，顧客可於ELEMENTS圓方尊享額外獎賞，憑指定消費即可享PREMIERE CINEMAS電影禮券或買一送一電影禮券，更可於場內食肆享用低至半價的堂食優惠！

【迪士尼多人同行門票低至7折：按此

「親子電影場」戲票買細送大

由4月1日起，PREMIERE CINEMAS推出「周日親子電影場」，包括多套趣味動畫及精彩優惠，如《大偵探福爾摩斯逃獄大追捕大電影》、《樣衰衰奇兵》、《小馬寶莉大電影》等，凡購買「周日親子電影場」小童戲票一張，即可免費獲贈成人戲票一張。

堂食優惠低至4折

另外，ELEMENTS圓方亦推出多個堂食優惠：

  • Mango Tree堂食惠顧「泰式海鮮饗宴」享買一送一優惠
  • 在指定日子於McSorley's Brewhouse & Grill堂食惠顧每日指定菜式，享低至半價優惠
  • MONSOON Oriental Cuisine惠顧「1.5小時無限暢飲」只需168元
  • Shake Shack單一消費每滿200元，即獲100元現金券一張供下次使用

免費泊車優惠

商場亦有提供免費泊車優惠，由即日起憑PREMIERE CINEMAS即日電影戲票2張，可享2小時泊車優惠；憑任何即日餐飲消費，可享3小時泊車優惠；消費滿400元，額外享高達5小時泊車優惠。此外，由即日起至5月9日，於圓方換領任何免費泊車優惠，更可額外獲總值450元加德士汽油優惠券，數量有限，換完即止。

購物獎賞

由4月1日至11日，圓方推出春日購物四重賞，即日用電子消費滿指定金額，可獲不同獎賞：

  • 消費滿2,000元，送總值2,000元獎賞
  • 消費滿6,800元，送總值1,000元獎賞
  • 消費滿28,000元，送總值8,000元獎賞
  • 消費滿60,000元，送總值15,000元獎賞
  • 額外獎賞：消費滿100,000元，送總值50,200元獎賞

而獎賞包括圓方現金券、PREMIERE CINEMAS電影禮券、PREMIERE CINEMAS買一送一電影禮券及商戶禮券。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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