除咗股息率之外　揀選收息股仲有咩考量？

前文列出銀行股、房地產信託基金（REITs）及公用股板塊的最新派息情況。事實上，除了考慮股息率之外，投資收息股亦有4個因素需要考慮，以評估該收息股能否持續增派股息。

1. 過往派息歷史

打算長期收息的投資者宜先分析公司過去幾年的派息記錄，以了解其過去是否一直都有維持穩定的派息。在經濟轉差的情況下，往往都是對公司的考驗，有些公司為了儲備更多流動資金應對風險，而減少甚至暫停派息。

另外，亦要留意管理層的過去派息政策如何，會否曾經出現延遲派息及撤銷派息等事件，若派息政策經常變更，亦反映公司的企業管治欠佳，對於長期穩定收息不利。

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2. 派息比率

派息比率＝每股派息／每股盈利ｘ100%

派息比率是用來衡量公司的每股派息及每股盈利之間的關係，顯示該公司從每股盈利之中，發放給投資者的比重。合理水平約為30%至50%，若比率太高的話意味公司沒有留下太多資金用作日後發展，不利長遠投資。

3. 自由現金流

自由現金流＝經營現金流—資本支出

自由現金流指企業可以自由支配及運用的現金，自由現金流愈高的話，反映企業有增加派息的餘地。另外，投資者亦可以了解股息佔自由現金流的百分比，以衡量其在正常經營活動及資本開支後能否有足夠的現金流支付股息。

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4. 盈利表現

在派息比率維持不變的情況下，派發的股息會隨着每股盈利上升而持續增加。而事實上，派發股息是讓公司與股東分享利潤，以答謝股東的支持。若想知道該公司的股息會否每年增加的話，宜審視其盈利有沒有增長。

總括而言，在尋找穩定的高息股時，除了留意其股息率外，還要分析公司的財務表現及股息增長潛力，最好是一間收入穩定的企業。另外，該公司除了會向股東派發高息外，亦會留有足夠資金發展未來業務，令公司價值提升，這樣股東才可以財息兼收。

責任編輯：鄭樂怡

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