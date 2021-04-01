決定移民前　先諗呢2件事

移民是近年來熱門的話題。在眾多移民考慮事項中，較重要的一項是不同國家的稅務安排，因為這與我們的財務規劃悉悉相關。因此，我們必須了解當地稅制，以預早作更詳盡的規劃。

以近日香港人移民熱點英國為例，英國的稅務安排與香港相比大有不同。

1. 「地域徵稅」vs.「全球徵稅」

在香港稅務制度下，只有來自香港的利潤才有可能需要徵稅（收入來源地域徵稅）；但英國的稅制卻指明英國稅務居民需就全球各地所賺取的收入和收益都須予以徵稅（全球徵稅）。

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此外，英國有數種稅項是香港沒有徵收的，其中包括「股息稅」（Interest Tax）、「資產增值稅」（Capital Gains Tax）及「遺產稅」（Inheritance Tax），當中遺產稅稅率更可高達40%。至於其他普遍稅項英國所徵收的稅率一般皆比香港所徵收的為高，例如「入息稅」在香港所收的稅率為2%至17%，但英國的卻高達20%至45%；香港的公司「利得稅」稅率是16.5%，而英國則為19%。

2. 「雙邊稅務條約」

另外，英國與香港有簽訂一項「雙邊稅務條約」（Double Taxation Agreement），規定了哪個地區擁有徵稅權，以及在不同情況下以哪個地區的稅制為準，避免對納稅人雙重徵稅。除此以外，協議免除了某些收入或收益稅，或容許抵銷應納稅項，有利於在英經商的香港居民。

由此可見，預早認識更多不同地方的稅制有助港人盡早做好稅務規劃，為面對稅務狀況的巨大變化作充分準備。打算移民的港人緊記要事前搜集當地相關資料，並好好規劃以適應當地的稅務安排。

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