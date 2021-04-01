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【寵物保險】減輕寵物醫療開支負擔！5款寵物保險保障大比併

保險 19:19 2021/04/01

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【寵物保險】減輕寵物醫療開支負擔！5款寵物保險保障大比併

勿單以保額作標準　應着眼受保項目賠償上限

圖表顯示，寵物保險保障範圍不並包括健康檢查及接種疫苗，而是重點針對寵物生病時的醫療開支。就常見的門診、驗血、先進檢查及處方藥物，藍十字、MSIG及OneDegree的賠償上限顯著較高。值得注意的是，MSIG及OneDegree將多個保障項目歸納於一個較大的賠償上限內，這種做法較具彈性，有利投保人索償；反之，富衛採取細項限額的方式，於多個項目各自設限，方便保險公司限制賠償。

OneDegree的年度保障額最高（70,000元），緊隨其後的是PetbleCare及MSIG（約68,000元）。然而，與其他兩款計劃不同，PetbleCare的保額有近九成比重用於住房及手術費用，反映計劃着重較嚴重疾病的保障，所以消費者宜先認識保險特性，切勿單純以保額挑選產品。另外，藍十字及MSIG就表明保障癌症化療，保額分別為15,000元和13,750元；而OneDegree就提供一次過的癌症現金10,000元。

【擔心突然離世　家人要負供樓重擔　呢隻保險幫到忙：按此

共同保險與保費　或隨年齡增加

「共同保險」亦是寵物保險常見特徵。共同保險以比率計算，一般來說，共同保險的比率（%）愈低，投保人與保險公司分攤的金額愈低。在上述產品中，富衛的共同保險為0%，但另一方面，由於其細項限額劃分得較仔細，當開支超出細項上限時，投保人仍要全數承擔超出金額。藍十字、MSIG的共同保險介乎20%（<4歲）至40%（>9歲）。換言之，當毛孩長大變老，投保人自費開支比率亦會增加。OneDegree的共同保險受是否使用網絡獸醫影響，如於網絡獸醫看診，共同保險為10%。若在非網絡獸醫看診，則為30%。

由於寵物保險是長期保險，保費也是不少消費者注意的地方。圖表顯示了狗齡1歲及8歲的松鼠狗的保費，只有富衛的保費於兩個狗齡皆一樣（4,780元），其他保險公司的保費就按狗齡調高。狗齡1歲的保費介乎2,088元（MSIG）至5,400元（PetbleCare）。狗齡8歲的保費則低至4,780元（富衛），高達7,488元（OneDegree）。

當然，小動物帶給人類的歡樂，猶如無價之寶。對於毛孩的醫療開支，寵物保險是其中一個保障，主人亦可透過儲錢，以備不時之需。順便一提，本文只討論了寵物保險的保障及保費，其實，寵物保險產品亦標明多個不保事項，例如，投保前已存在疾病；此外，不少保險公司只承保已植入微型晶片的貓咪及汪汪狗，又或限制投保的汪星人品種。主人投保前要了解清楚，必要時查詢專業人士。 

5款寵物保險保障大比併【上一頁

 

以上資訊由10Life提供，更新至2021年3月9日，僅供參考，並不是銷售建議。

【文章來源：10Life；原題：5款寵物保險保障大比拼（2021年3月更新版），已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

欄名 : 保險解碼

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