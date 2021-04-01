沒有一朝致富的白日夢　台灣理財KOL：做好本業　才說投資

能夠以20多歲之齡達到財務自由，擁有多個被動收入來源，是不少年輕人夢寐以求的事。但要做到財務自由背後竅門很多，來自台灣的理財YouTuber蕾咪，又會有甚麼建議給予年輕人，讓他們未來可以走得輕鬆一點？

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人工低過萬四蚊，你真係唔好諗買股票。

蕾咪明白，現今年輕人想及早賺到足夠的金錢，但她直言：「若你的工資在5萬元台幣以下（即港幣約14,000元），真的不要想太多有關投資的事了。」她解釋，在本金太少的情況下，投資效率低，亦浪費時間，到最後只會白忙一場。所以，她鼓勵年輕人先累積一定的財富後，再計劃投資的事也不遲。



如何累積財富呢？蕾咪認為，年輕人要先從個人本業開始，即應該先選擇一個專業專注發展，提升個人專業，先增加個人收入，之後才開始研究股票投資。「若連個人的工作這麼簡單的事都做不好，還有甚麼會做得好的呢？」

若連個人的工作這麼簡單的事都做不好，還有甚麼會做得好的呢？

三個策略增加收入

假設你有一份穩定工作，就應該先在個人的工作範疇上，提高專業程度，再透過兼職接不同類型的工作，增加收入。蕾咪以自己的網站工程師的本業舉例，解釋如何以三個策略增加收入。

垂直策略：深化本業職能（前端工程師→後端開發）



一個工程師從原來的前端工程師，到學習成為後端開發，讓個人在本業上的技能有所提升，增加競爭力，工資會較只做前端為高，收入自然有所提升。



一個工程師從原來的前端工程師，到學習成為後端開發，讓個人在本業上的技能有所提升，增加競爭力，工資會較只做前端為高，收入自然有所提升。 水平策略：找尋跨領域技能（軟體工程師→財務工程師）



另一方面，即使只是一個軟體工程師，亦可以找尋跨領域技能，例如從軟體轉為財務工程師等，增加個人在多個領域上的專案。



另一方面，即使只是一個軟體工程師，亦可以找尋跨領域技能，例如從軟體轉為財務工程師等，增加個人在多個領域上的專案。 多元策略：從興趣下手（工程師→學攝影接案）



而多元策略則可以是發掘個人興趣，即使你是一個工程師，在空閒時間可以學習攝影，兩者或許在未來可以有協同作用，亦能讓自己在閒暇時間為別人提供攝影服務，增加額外收入等。

在香港，提高收入首要條件除了能力的展現外，亦需要有經驗的累積，以上的策略，就能協助個人累積更多縱向及橫向的本業經驗。有了經驗，競爭力及議價能力都會提升，甚至可以搵工跳槽，體會何謂「魚唔過塘唔肥」。

記者︰陳玉蓮

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