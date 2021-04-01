沒有一朝致富的白日夢　台灣理財KOL：做好本業　才說投資

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能夠以20多歲之齡達到財務自由，擁有多個被動收入來源，是不少年輕人夢寐以求的事。但要做到財務自由背後竅門很多，來自台灣的理財YouTuber蕾咪，又會有甚麼建議給予年輕人，讓他們未來可以走得輕鬆一點？
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人工低過萬四蚊，你真係唔好諗買股票。
蕾咪明白，現今年輕人想及早賺到足夠的金錢，但她直言：「若你的工資在5萬元台幣以下（即港幣約14,000元），真的不要想太多有關投資的事了。」她解釋，在本金太少的情況下，投資效率低，亦浪費時間，到最後只會白忙一場。所以，她鼓勵年輕人先累積一定的財富後，再計劃投資的事也不遲。
如何累積財富呢？蕾咪認為，年輕人要先從個人本業開始，即應該先選擇一個專業專注發展，提升個人專業，先增加個人收入，之後才開始研究股票投資。「若連個人的工作這麼簡單的事都做不好，還有甚麼會做得好的呢？」
若連個人的工作這麼簡單的事都做不好，還有甚麼會做得好的呢？
三個策略增加收入
假設你有一份穩定工作，就應該先在個人的工作範疇上，提高專業程度，再透過兼職接不同類型的工作，增加收入。蕾咪以自己的網站工程師的本業舉例，解釋如何以三個策略增加收入。
在香港，提高收入首要條件除了能力的展現外，亦需要有經驗的累積，以上的策略，就能協助個人累積更多縱向及橫向的本業經驗。有了經驗，競爭力及議價能力都會提升，甚至可以搵工跳槽，體會何謂「魚唔過塘唔肥」。
記者︰陳玉蓮
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