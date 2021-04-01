▲ 【寵物保險】減輕寵物醫療開支負擔！5款寵物保險保障大比併

作為主人，為寵物籌備飲食、趣味玩具，博牠歡心，費煞思量。毛孩瞬間老邁，看獸醫亦在所難免。為毛孩張羅一份寵物保險，看來理所當然。香港市場出現虛擬保險公司，主打寵物保險，貓主人狗主人都大感興趣。

10Life比較了藍十字Blue Cross、富衛FWD、MSIG、OneDegree、PetbleCare的寵物保險，發現各大保險公司的保障差異很大，至於抵唔抵買，大家就要比較過至知！

【政府指疫苗接種與死亡無直接關係 疫苗副作用保障會賠償嗎？：按此】

寵物保險為寵物提供醫療保障

筆者飼養貓狗多年，深明毛孩有事，主人心如刀割。為保毛孩健康，陪伴我們走多幾年，當毛孩健康時，我們要做齊保健措施；當毛孩生病時，我們就帶牠立刻就醫。以下事項，主人一定要知：

例行健康檢查、接種疫苗

毛孩不舒服，就要帶它看獸醫（門診），由於毛孩開不了口，通常須驗血驗便等檢驗項目，來診斷病況，有時更動用較先進的診斷測驗，如X光檢查、超聲波等

醫生處方藥物

毛孩病重時，可能要入院治療，甚至進行手術

毛孩亦可能患癌症、需要化療

這些年來，帶貓狗去例行檢查、接種疫苗、看門診（通常都要驗血等檢驗），都經常發生；隨着寵物愈來愈年長，出現嚴種疾病的機會隨之上升。究竟市場上的寵物保險，保障足夠嗎？我們以松鼠狗來比較寵物保險。

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以上資訊由10Life提供，更新至2021年3月9日，僅供參考，並不是銷售建議。

【文章來源：10Life；原題：5款寵物保險保障大比拼（2021年3月更新版），已獲授權轉載。】