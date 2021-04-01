信昇亞洲指數推比特幣以太幣指數　助投資者更易制定長短倉策略

環球股市表現動盪，但比特幣（Bitcoin）價格愈升愈有，再挑戰60,000美元關口。信昇亞洲指數宣布，將於4月12日啟動2隻新指數，分別為比特幣指數（ixBitcoin Index，IXBI）及以太幣指數（ixEthereum Index，IXEI）。這兩隻指數均爲單一成分指數，分別追蹤比特幣和以太幣的表現。

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信昇亞洲指數表示，2018年推出的ix加密貨幣指數是公司的旗艦產品，亦為本港首隻加密貨幣基準指數。今次啟動ix比特幣指數和以太幣指數旨在促進不同ix加密貨幣指數的交易活動，提供流動性及響應全世界對數字資產指數產品不斷增長的需求。

新的ix比特幣指數和以太幣指數將採用與ix加密貨幣主指數相同的起始日及基準水平，即在2018年12月3日為1,000點，為投資者及基金經理提供一個容易比較3隻指數表現的方案，並促使用家能夠方便地設計和建構不同的長短倉策略。

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指數名稱 納斯達克GIDS代碼 ix加密貨幣指數

（ixCrypto Index） IXCI ix 比特幣指數

（ixBitcoin Index） IXBI ix 以太幣指數

（ixEthereum Index） IXEI

3隻加密貨幣指數表現：

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責任編輯：李瑩

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