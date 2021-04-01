▲ 【理財個案】計劃3年後移居英國 擁千萬流動資產如何製每月5萬元現金流？

近年不少港人計劃移居外國，人在異地，或難找到與香港相近的工作收入，透過投資製造現金流就變得更為重要。有讀者計劃3年後移居英國，打算在當地置業後，目標利用1,000萬元流動資產製造每月5萬元的現金流，有何方法？看看龔成是如何回答。

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讀者：

龔成，我想請教一下怎樣實現財務自由，因為我打算3年後移居英國。打算用300萬元在英置業後，餘下1,000萬元流動資產。應該投資甚麼可以製造每月50,000元的現金流呢？萬分感激！

資產： 港股及美股：合共600萬元

如變現香港物業：700萬元

強積金：250萬元（移居5年後獲取）

儲蓄保險：100萬本金（10年後或會滾存至200萬元）

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龔成：

你可以將這1,000萬元，分成6個部分。

第一部分投資收息股。你可以建立一個收息股的組合，目標是5%、6%的股息率的收息股。

又或到時在當地，投資歐洲的收息股。

你平衡地投資這些股，除了可以得到穩健的收息，同時可有效的分散風險。

第二，投資債券。你可以選擇A評級的債券，年期較長都可以，但要留意利息或不高。你可以到銀行問問。

第三，投資年金。你可以睇睇，這是適合你的產品，零風險，可以有穩定回報。

第四，你亦可投資銀行低風險類的產品。你可自行到銀行了解，總之是「低風險，持續現金流」的。

第五，持有現金。除了可做定期外，現金亦可以為你的後盾，以備不時之選。同時，若投資市場大跌，你可以在這時買到更多的收息股，股息率會進一步上升。

第六，當地置業。如果到時你對當地物業市場認識，只要見到租金回報率不差的地方，都可以買樓收租。但這一步不用急，避免你太過集中在當地物業。

你可以將1,000萬元資金，平衡地分配在上述的項目上，對你來說是最好平衡風險，同時有穩定的現金流。

【本文獲作者龔成授權轉載】