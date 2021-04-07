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Mr. Steak Buffet à la minute自助餐7折優惠

精明消費 09:00 2021/04/07

分享：

Mr. Steak繼續推出自助晚餐及假日自助午餐7折優惠，至2021年4月30日。但要注意部分日子為75折，需收取原價加一服務費及不可與其他優惠同時使用。詳情可以致電查詢。

電話：2881 5757

價目表及網上訂座

 

撰文：hket小編

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最高存款利率及優惠係邊間？【按此

欄名 : 消費錦囊

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