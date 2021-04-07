Mr. Steak Buffet à la minute自助餐7折優惠 精明消費 09:00 2021/04/07 分享： Mr. Steak繼續推出自助晚餐及假日自助午餐7折優惠，至2021年4月30日。但要注意部分日子為75折，需收取原價加一服務費及不可與其他優惠同時使用。詳情可以致電查詢。 電話：2881 5757 價目表及網上訂座 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 最高存款利率及優惠係邊間？【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 復活節去「人生照相館」展覽 韓風打卡照 唔飛都影到 2021/04/04 復活節去「人生照相館」展覽 韓風打卡照 唔飛都影到 【復活節2021】長假唔知去邊好？精選3大復活節商場好去處 2021/04/03 【復活節2021】長假唔知去邊好？精選3大復活節商場好去處 毛孩都放復活節假 赤柱有好去處 2021/04/03 毛孩都放復活節假 赤柱有好去處 放假與親友家中「飯聚」 即睇酒店外賣優惠 2021/04/02 放假與親友家中「飯聚」 即睇酒店外賣優惠 【復活節2021】復活節好去處！ 推介4個特色市集 2021/04/02 【復活節2021】復活節好去處！ 推介4個特色市集 著數優惠 拉麵 復活節 威靈頓 中環 早餐