Mr. Steak Buffet à la minute自助餐7折優惠

Mr. Steak繼續推出自助晚餐及假日自助午餐7折優惠，至2021年4月30日。但要注意部分日子為75折，需收取原價加一服務費及不可與其他優惠同時使用。詳情可以致電查詢。

電話：2881 5757

價目表及網上訂座

撰文：hket小編

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