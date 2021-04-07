Aeon推MÖVENPICK雪糕系列只需$100/5件

呢個復活節，似乎夏天都來到啦！天氣熱係咪即刻就想食雪糕呢？Aeon就推出買MÖVENPICK雪糕系列100ml裝只需$100/5件，不過想買就要快，最後今日啦！

地點：全綫AEON Stores

撰文：hket小編

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