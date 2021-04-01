Louis Vuitton Tambour系列潛水錶優化細節　加入自家研發錶帶速換系統

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【小米手機】萬元手機的迷思 中國手機品牌能走上高端之路嗎
運動腕錶近年大行其道並形成一股熱潮，因此不少品牌都將重點放於各式的運動時計上，Louis Vuitton就剛推出了全新Tambour Street Diver潛水錶系列，感覺比起上一代的Tambour Diver更為時尚年輕，而且在多個細節處都經優化，4萬元有找的入門價絕對吸引。
即使Louis Vuitton以皮箱起家，但品牌今天在家具、珠寶、腕錶等範疇的發展都達專業級數，完全沒有半分「外行」的感覺。製錶方面，複雜至具日內瓦印記的飛行陀飛輪腕錶早就有了，今回Tambour Street Diver則反璞歸真，沒置入太多觀賞用途為大的複雜功能，卻從實用層面出發。
例如錶盤上棄用日期窗，小秒盤的時間刻度亦減少至4個，令效果更簡潔；品牌更將分針前端做成LV的「V」字，當這個「V」跟12時的「V」重疊時，就可以開始潛水計時，成功將品牌的DNA變成實用的創意設計。
腕錶加入了品牌自家研發的錶帶系統，讓用家可迅速更換錶帶。而Tambour一貫的設計特色亦被保存下來，錶殼以一整塊金屬打造，上窄下闊的獨特外型從圓鼓取材，而錶耳則巧妙連接錶殼與錶帶，錶殼側面以12個字母「L-O-U-I-S-V-U-I-T-T-O-N」標示小時刻度。其他特點包括螺旋式錶冠及100米防水功能，而且除了指針和時標，連潛水錶圈15分鐘都加有Super-LumiNova夜光塗層。
新作的3個款式包括44毫米自動腕錶及39.5毫米石英機芯型號，自動腕錶分別有黑色PVD精鋼及藍色PVD塗層雙色精鋼錶殼，亦有高級版的玫瑰金加鋼款式，石英型號3萬多元的入門價，機械型號入門價5萬多，以Louis Vuitton的名氣，非常合理。
產品查詢︰8100 1182
撰文 : 梁靜詩
欄名 : 型男玩物誌