膀胱過度活躍的7個迷思

對於尿意頻頻、難以忍尿、外出時總擔心找不到洗手間而忐忑不安甚至失禁……一切皆與排尿有關。

CNN美國有線新聞網絡將這種不宜「放上枱」傾談商討的話題，撰寫成章，解釋了人們為此煩惱，不少是與誤解有關。

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誤解1：膀胱過度活躍是因為大笑造成。

真相：膀胱過度活躍症涉及突然強烈的排尿意慾，有時更會造成漏尿的尷尬情況，無論是一天去8次或更多次、每晚需夜尿2次或以上，總之就是尿意既頻且急。大笑、咳嗽、提重物或運動時尿液漏出是另一種情況，稱為壓力性尿失禁，原因是由於骨盆底肌肉鬆弛，令尿道口控制能力減弱。

誤解2：年紀大、機器壞，膀胱過度活躍出現是變老的正常現象。

真相：無論任何年齡階段，與洗手間「長期為伴」的生活都是不正常的。誠然隨年齡增長，膀胱過度活躍愈見普遍，但中年人、年輕人甚至兒童都可能患上這種疾病。

誤解3：膀胱過度活躍只是女性應關注的問題。

真相：女性比男性較會為健康問題求醫，但是膀胱過度活躍並不能以性別來區分，事實上有研究指打從60歲後，這症狀患者男士較女士為多。

誤解4：膀胱過度活躍其中原因是膀胱容量太小。

真相：突然而來的尿急感覺，是由於膀胱過分敏感或膀胱肌肉有不正常的收縮，男性中不少是前列腺增生導致膀胱過度活躍。

誤解5：要控制膀胱過度活躍，每天只能減少水份攝取量。

真相：這是錯誤的做法，大幅減少喝水對健康有礙，這令尿液少了，但尿液濃度可能更高。這種深黃色、強烈氣味的尿液會刺激膀胱，實際上可能需要更頻繁地排尿。建議一日要飲6至8杯水。

誤解6：一有機會就上洗手間，是「對付」膀胱過度活躍的好方法。

真相：有些膀胱過度活躍的人養成了「以防萬一」的習慣，一有時間就去排尿，但是這只會增加進出洗手間的次數，「終極目標」應是減少尿頻的治本情況。

誤解7：膀胱過度活躍羞於啟齒，而且十分棘手難以治癒。

真相：目前已有多個有效的膀胱過度活躍治療方法，包括有手術、藥物及注射針劑，另外配合骨盆肌肉運動和膀胱訓練，雙管齊下，可令病情加快好轉，當然大前提是行出第一步先求醫。

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文︰關於膀胱過度活躍的7個迷思（收費文章）】

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