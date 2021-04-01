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【MPF】宏利陳致洲：年內亞股有力跑贏美股

強積金 14:01 2021/04/01

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【MPF】宏利陳致洲：年內亞股有力跑贏美股

去年受新冠疫情影響，全球經濟重創，股市亦出現動盪，更波及香港打工仔的強積金（MPF）回報表現。踏入第二季，面對投資前景不明，宏利投資管理亞洲區（日本除外）股票投資部首席投資總監陳致洲又看好哪個地區股票市場？他對如何部署今年強積金投資計劃又有何建議？

【環球市場震盪　邊類債券資產可以做避風港？：按此

陳致洲指，去年股市主要受新冠疫情影響，而今年的重點在於疫苗，與幾個月前相比，現時西方國家對疫苗認受性、接受性都有所提高。

因為全球消費市場開始復甦、對各類商品的需求上升，中國會因而受惠，從1月至2月的出口數字增幅已反映出此情況。因為全球消費市場需求大幅度上升，但供應始終有限，因而出現供應需求失衡的情況，而上游供應鏈價錢會有一定幅度上升。

美股較多負面因素

他續指，由於消費品上年至今年年頭缺貨，訂貨過剩亦加劇供需失衡情況。因此，更會造成成本壓力，當原材料價格上升，而需求剛開始上升，但消費者未能接受加價的情況下，邊際利潤會承受壓力，成交量會上升，但邊際利潤未必一定會上升。

另外，陳致洲指，現時宏利亦偏向投資亞洲市場多於美國市場，因為美國1.9萬億美元刺激經濟方案，是對北亞洲國家有利。而刺激經濟方案或多或少對美元有負面影響，就會對亞洲股票有幫助。推出這個大型刺激經濟方案後，不少人會問「誰會為刺激經濟方案找數、誰會買美元債券」。如果這樣令美國債券市場變弱時，都會對美元造成影響。他更指出，美國市場負面因素會較亞洲市場多。

料亞洲股票造好

至於政府早前鬆綁，容許強積金基金的A股比例多於10%。陳致洲表示，中國市場有潛力發展，因為整體中國股市市值多達8萬億美元、近4,000間公司；而離岸市場的規模只得一半，為4萬億美元、大概1,300間公司。就大陸整個體系來說，大概是佔全球GDP約20%，但是以股票市場比例來說只有10%，因此值得增加內地在岸市場投資比例。

陳致洲預料直至今年年尾，亞洲股票仍然會跑贏美股。美元滙價是其中一個因素。他解釋，儘管美債息上升，亞洲貨幣滙價包括人民幣都企得較硬，再加上內地雙循環政策，都會令投資者較集中在內地市場。而美國過往幾年市場走勢都是一面倒，所以美國相對中國市場所面臨的拋售壓力會較大。

 

記者：曹佩鈞

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欄名 : MPF理財

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