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基金經理是如何煉成的？

博客 17:25 2021/03/31

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筆者職業生涯中，接觸得最多的，恐怕不是上司或下屬，而是基金公司的代表，包括分銷團隊、產品主管、後勤營運以及基金經理。

當中，最令筆者感興趣的課題，就是基金經理是如何煉成的？

撇除那些以科技為本的管理，籠統來說，以人為本的基金經理大致可分為兩大類：1）由分析員做起，或2）直接訓練成為基金經理，與分析團隊保持分工。

【黃金難計未來現金流　基金都唔玩？按此

由分析員做起的，俗稱「紅褲仔」出身，先集中精神分析某類型板塊或地區，累積了相當經驗後，再一步步晉升為基金經理。好處是對其熟悉板塊下的公司瞭如指掌，亦深明構建投資組合的甄選過程。但有時候亦可能對較熟悉的板塊或公司產生情意結。

另一類的基金經理，會先建立投資想法，之後再跟分析員團隊合作，從個別地區或板塊中，找出合適的投資項目。這類基金經理的訓練中，會較着重以整體組合特性作為思考點，把基金組合琢磨至面面俱圓，以符合投資者的期望。

利用社交平台　知其所以然

這兩大類以外還有其他不同的派別。例如有些非常專門的板塊，如生物科技行業，基金公司亦會聘請一些非金融本科的科學家，作為基金經理，利用他們的內行專門知識，為投資者爭取回報。

【「契媽」Catherine Wood都係紅褲仔出身㗎，想知「契媽」底蘊，請按此

作為投資者，尤其是MPF，你是否了解所選的投資組合是如何管理的？只看數字有時是不足夠的，因為只反映過往。

今時今日，基金經理有年輕化的趨勢，亦更善用社交媒體平台作溝通，希望這個方向持續，令投資者可以「知其然，亦知其所以然」。

＝＝＝＝＝

撰文 : 劉Sir 家庭理財教育學會

欄名 : 理財有Fund

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