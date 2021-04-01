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卓悅促銷　日本Fuji三層不織布口罩平均每個1.4元

精明消費 09:00 2021/04/01

分享：

卓悅推出促銷優惠，日本Fuji三層不織布高防護抗菌口罩5個目前正在做促銷價7元一包（建議價49元），平均每個只需1.4元。產品原裝日本進口，於卓悅全綫分店️️有售。

卓悅門市地址

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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