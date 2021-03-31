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收緊公司查冊　隨時影響你嘅按揭申請

博客 16:34 2021/03/31

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政府以保護私隱為由，即時收緊公司查冊安排，公司可以拒絕讓公眾查閱董事及公司秘書的通訊地址及身份證號碼。收緊查冊，除了影響傳媒的調查報道外，多多少少也會影響到銀行的貸款授信程序。

回顧報道，政府曾在2013年推出同類的建議，進行諮詢後，因傳媒及銀行表達大量反對意見後擱置。新常態之下，今年政府改為即時收緊查冊服務，只要公司提出，公眾便不可由公司註冊署查到公司董事、秘書的地址及身份證號碼。而且消息顯示，未來土地查冊也會收緊。

銀行可藉查冊核實申請人資料

收緊查冊影響到調查報道的工作，傳媒反對是意料之內，但為何當年連銀行也對建議有保留？原因之一，是銀行在處理不少貸款申請時，會需要以公司查冊，核實／對比申請人提供的資料。舉一個按揭申請的例子，銀行一般認為受僱人士的收入較為自僱人士的更可靠。有時一些收入不足，甚至沒有收入的買家申請按揭，可能會報稱在家人的公司打工（但隱瞞公司由家人持有），甚至準備好齊全的稅單糧單等證明。

銀行要知悉借款申請人與其「僱主」是否有其他關係，一個方式便是進行公司查冊。由公開資料對比申請人提供的資料，再疏理出兩者是否有其他關係。一有懷疑，大可要求對方提供更多證明，以降低風險。

【申請按揭非「過海就係神仙」　銀行貸後管理唔係追數咁簡單：按此

當收緊查冊後，此類貸款授信部門沿用多年的審批程序，便可能被「廢武功」。如果日後土地查冊也一樣收緊，對銀行審批貸款，便可能帶來更多不方便。

當然，銀行不是完全依賴公司／土地註冊來進行貸款審批。理論上收緊查冊之後，銀行也可要求申請人提供更多文件、填寫更多聲明核實相關資料。但由今次政府收緊查冊，事前完全沒有諮詢，反映的，可能是過去政府會考慮的問題，現時已不會顧忌。

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撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 宏觀論按

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