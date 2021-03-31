Netflix《極速求生》第3季　展現F1車手最人性化故事

▲ Netflix《極速求生》第3季，是最人性化記錄F1的紀錄片。

Netflix紀錄片系列《Formula 1：極速求生》（Formula 1: Drive To Survive），展現車手人性化的一面，又深入探討車隊之間的惡鬥，推出3年來成功為F1吸納不少新觀眾。最新的第3季，紀錄了去年F1賽季受新冠肺炎疫情影響下的種種戲劇性發展，還有世界冠軍車手咸美頓以及火海中逃生的法國籍車手哥桑的訪問，都是話題所在。

▲ 《Formula 1：極速求生》第3季深入走訪各車隊，了解他們在疫情和資金壓力下如何求生 。(相片來源︰Netflix)

每年一度的世界一級方程式錦標賽是體壇盛事，車迷覺得這種與時間競賽的玩命活動異常刺激，但不懂賽車者則往往因為對車手及車隊等缺乏認識，因而感到枯燥沉悶。2018年Netflix推出的《Formula 1：極速求生》，就大力展現這項講求技術的激烈比賽背後最人性化一面。

▲ 億萬富商入主賽點車隊後，競爭對手不約而同地對其戰車的設定進行投訴。(相片來源︰Netflix)

話說串流娛樂平台Amazon有受歡迎的汽車節目《The Grand Tour》，因此Netflix就向賽車紀錄片方面發展，委托Box to Box Films公司製作一連10集F1紀錄片，由Jams Gay-Rees 擔任執行監製，此君也是得獎紀錄片《Senna》的監製。

▲ 今季講述法拉利車隊如何力挽頹勢。(相片來源︰Netflix)

走進賽車場後台採訪

重點是Netflix和F1賽會合作，因此製作團隊能獨家進入F1賽車的「後台」，訪問車手、車隊和賽會的領導層和高層。事實是，十支車隊的資金及技術方面的較量、車手之間亦敵亦友的複雜關係、個人內心的掙扎等，有時比起賽道上的飛馳更有看頭。

▲ 7屆世界冠軍咸美頓關注黑人平權運動，在開賽前帶領眾車手單膝下跪。(相片來源︰Netflix)



此系列紀錄片就勝在攝製隊可穿梭F1賽車場，車隊經理、幕後老闆與車手個人生活等的訪問素材豐富，而且每集有一敘事重點，節奏明快，令不懂賽車的人也能看得投入。就是最初未有接受幕後訪問的兩大車隊：平治及法拉利，看到首季節目在全球廣受談論，即決定在第2季讓攝製隊採訪，可見此節目有多成功了。

▲ 哈斯車隊哥桑在巴林賽事中經歷恐怖意外，被困火海逾2分鐘才逃出生天。事後他和妻子齊齊接受Netflix節目獨家訪問。(相片來源︰Netflix)

第3季節目紀錄了去年的F 1賽車季度，雖然因疫情關係而令賽季縮短了，但10集內容依然揭開很多賽車世界的內幕，如揭示了法拉利近年積弱源於管理營運問題，老牌車隊威廉士因經營不善而搞到要易手，還會看多年屈居亞軍的紅牛車隊如何出盡百寶，以求超越平治等。

長年屈居次席車手吐心聲

至於出色車手的奮鬥及掙扎，今季就有頗深入的描寫。如第3集，就聚焦在平治的芬蘭籍車手保達斯（Valtteri Bottas）身上，由他剖白長期屈居隊友咸美頓（Lewis Hamilton）之下成為車隊中老二的心情。

▲ 今季其中一集，刻劃作為平治二號車手的保達斯如何在咸美頓陰影下爭取勝利。(相片來源︰Netflix)

他坦言，多年前車隊管理層曾經要求他在賽道上協助咸美頓奪分站冠軍，令他一直耿耿於懷，因為所有車手都想爭做冠軍。幸好他懂得把憤怒轉化為爭勝動力，而該集就看到保達斯如何以陰招打贏咸美頓，在俄羅斯大賽把握機會大展身手，還以粗口回敬揶揄他的網民，可見他並非好惹對象。

談到咸美頓，平治車隊一直全力支持他在上季第7度登上世界冠軍寶座，但他並非只關心個人榮耀，更加關注自身膚色種族所面對的困境。他在第10集道出身為在F 1圈子裡唯一一位黑人的感受。在英國長大的他直言小時候經常因為膚色而受到人身攻擊，看到去年掀起的「黑人的命也是命」社會運動，他就決定不再沉默，帶起全體車手在每站開賽前作單膝下跪，喚醒觀眾關注種族議題。

法籍車手死裏逃生

賽車道上車手生死每每只差一線，而上季效力哈斯車隊的法國車手哥桑（Romain Grosjean）就有死裏逃生的經歷。在2020年巴林站，哥桑的戰車撞攔後爆炸，他在熊熊烈火中被困在車內逾2分鐘，車隊工作人員及其妻子看到其車著火均呆住了，幸好救援人員來到時他仍能把握機會逃離火場，並沒有生命危險，只是手部燒傷需要植皮。

▲ 哈斯車隊哥桑在巴林賽事中經歷恐怖意外，被困火海逾2分鐘才逃出生天。事後他和妻子齊齊接受Netflix節目獨家訪問。(相片來源︰Netflix)

事後，哥桑聯同妻子Marion接受Netflix訪問。哥桑道出意外那刻他有想過會葬身火海，直至他腦海想起家中孩子，就忽然有很強的求生意志，奮力逃生。妻子想起事發那刻的焦慮心情，就即時眼有淚光。這場恐怖意外成為整季最令人深刻的事件，哥桑奇蹟生還，固然可喜可賀，但同時也令觀眾更加明白車手在爭分奪秒要勝出，背後面對的巨大風險。作為賽車手，果真是要「極速求生」。

