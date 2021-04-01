▲ 【小米手機】萬元手機的迷思 中國手機品牌能走上高端之路嗎

今年首季，對手機市場而言可算是熱鬧的一季。多家品牌都推出了年度的旗艦產品，龍頭三星推出了S21系列以及一系列的中低檔次5G手機，帶動用戶升級。但要講驚喜，便不得不提兩家中國手機品牌「小米」和「一加」。兩者都先後在今個月推出了硬件設備非常優秀，且定價非常進取的旗艦產品。

內地品牌「小米」「一加」走高端 與三星、蘋果對撼

小米的Mi 11 Ultra在香港售價高達8499元，小米Mix Fold更高達9999元人民幣。一加的OnePlus 9 Pro搭配了哈蘇鏡頭售價也高達1069美元，相信港行售價也必定高於8000元。

兩個品牌在華為手機退場之際轉打高端，正面挑戰三星和蘋果iPhone的龍頭地位，但高端手機除了價錢够貴之外，手機的性能及用家體驗也擔當重要角色，小米和一加準備好了嗎?

雷軍雄心壯志走向高端 能走出商機？

小米創辦人雷軍一直沒有掩蓋其力攻高端手機市場的決心，只是薑餅人沒想到會在今年突飛猛進，在小米11行貨出貨的同一星期，宣佈發售售價高達8499元的小米Mi 11 Ultra及9999元的小米Mix Fold摺屏手機。如果這兩部機的發佈再早一點透露風聲，相信沒有太多人會購買小米11了。

事實上，小米去年推出的10周年紀念版定價也達6000元人民幣，而且用料也是一時之選，只是在創新及突破還差一點。今次Mi 11 Ultra及Mix Fold 似乎就是要讓人感覺到，不是三星、蘋果和華為才能造出貴價手機，小米一樣可以。

華為缺席 小米補上

第一個值得留意的細節，便是小米香港安排在北京發佈會同日公佈Mi 11 Ultra在香港的售價，這算是半同步發佈吧，因為還沒有開售日期，但從小米送出的網上優惠券的到期日在下月底，相信新機在4月上市的機會甚高。

這也可以反映出小米對這部手機信心十足，急不及待要推出國際版來省招牌。這也是趁華為上半年無新機可出來滿足一眾中國手機支持者的換機意欲。

Mi 11 Ultra要挑戰數碼相機

雷軍將Mi 11 Ultra的相機定位為可挑戰數碼相機的手機相機，可見小米一心以更強勁的相機功能，推高手機售價並躋身高價手機品牌行列。

不過，小米在感光元件方面還是要依賴外援，由小米和三星共同研發、目前智慧型手機中最大的感光元件 GN2，感光元件達 1/1.12 吋，已經近乎一台隨身小相機的感光元件大小，四合一融合像素尺寸高達 2.8μm，增強在低光源拍攝的效果。

手機還採用多點 dToF 雷射對焦系統的手機，透過在最多 64 個區域中測距，即使在極暗光下也能快速並準確地完成對焦。機背加入一塊「小窗螢幕」，可以顯示日期和通知等基本訊息，拍照時也能變成自拍鏡頭，等於讓主鏡頭也能作為自拍使用。

Mix Fold可切換至掌上PC模式

至於傳聞已久的Mix Fold，手機本身與市場上的Galaxy Fold 2類同，拍照上也配備了自家的澎湃晶片及液態鏡頭，但最驚喜的還是其不到萬元的售價。這也印證了小米是價格殺手。

從實測短片中，令薑餅人印像深刻的便是Mix Fold的作業系統可切換至掌上PC模式，讓手機在打橫使用時，能够像使用桌面電腦般，可同步開啟多個視窗工作。

不過，在摺屏手機上大膽降價搶市場，另一方面又大幅調升Mi 11 Ultra的售價，這樣的定價策略似乎有點自相矛盾，令消費者也難以選擇。但從雷軍的發言來看，Mi 11 Ultra地位應該是更重要的吧。

「一加」太貴 消費者吃不消

至於在港品牌知名度較遜的「一加」手機，則夥拍歐洲相機品牌哈蘇聯手制訂OnePlus 9系列的攝像鏡頭。

據報哈蘇主力提供影像處理軟件，硬件則採用索尼訂制的感光元件。事實上OnePlus手機過去最受人詬病的便是拍照功能，今次似乎找對夥伴了，但手機訂價太高，也惹來不少「一加」粉絲在網上公開與「一加」分手，因為太貴買不起。

萬元手機 非大眾消費者可負擔

不過，問題是有多少人會因為手機鏡頭而甘願付出8000多元甚至上萬元呢？更重要的問題是，在消費者心目中小米的品牌定位足以支撐這麼高的價格嗎？當然，百貨應百客，以米粉的忠誠度而言，必定有人埋單。

但小米和一加務必要把產品做到最好，才能進一步確認其高端手機的市場地位。畢竟在前的三星和蘋果，也是苦幹了很長時間才能成為當今的手機界王者。