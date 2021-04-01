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有公用股股息率近35%？！　三個收息板塊最新派息大盤點

藍籌股 12:49 2021/04/01

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來到港股業績期的尾聲，不少公司都已公布業績及最新派息。銀行股、房地產信託基金（REITs）或公用股等為傳統收息股，皆因它們普遍都有穩定的派息政策，當中REITs更規定每年須將不少於其經審計年度除稅後淨收入90%的金額作為股息，分派予投資者。以下將列出這三個板塊的企業最新公布的股息讓大家比較一下，而一些已過除淨日的股票則被剔除在內。

三個收息板塊中十大高股息率股份

    點擊圖片放大
    +8
    +7

銀行股

本地銀行股
股份 最新公布的末期派息 現價股息率*
中銀香港 （02388） 79.5仙 4.58%
大新金融 （00440） 67仙 3.67%
創興銀行 （01111） 23仙 3.45%
大新銀行集團 （02356） 22仙 3.41%
內銀股
晉商銀行 （02558） 10分人民幣 7.96%
中國銀行 （03988） 19.7分人民幣 7.88%
中信銀行 （00998） 25.4分人民幣 7.68%
交通銀行 （03328） 31.7分人民幣 7.65%
廣州農商銀行 （01551） 20分人民幣 7.13%
農業銀行 （01288） 18.51分人民幣 7.05%
建設銀行 （00939） 32.6分人民幣 5.95%
工商銀行 （01398） 26.6分人民幣 5.69%
郵儲銀行 （01658） 20.85分人民幣 4.29%
江西銀行 （01916） 5分人民幣 1.83%
*數據截至31日收市價

【疫情下企業減派息　仲有邊隻收息股值得買？：按此

公用股

股份 最新公布的末期派息 現價股息率*
昆侖能源 （00135） 21.01分人民幣，特別息2.1366元人民幣 34.3%
中國電力 （02380） 15.56仙 8.6%
中國光大水務 （01857） 6.07仙 6.58%
電能實業 （00006） 2.04元 6.12%
中廣核新能源 （01811） 12.42仙 6.12%
華潤電力 （00836） 40.6仙 6.11%
光大環境 （00257） 16仙 5.7%
北控水務集團 （00371） 7.8仙 5.49%
長江基建集團 （01038） 1.79元 5.35%
中廣核電力 （01816） 8分 5.08%
中國光大綠色環保 （01257） 7仙 4.75%
粵海投資 （00270） 41.3仙 4.66%
信義能源 （03868） 8.5仙 3.84%
港華燃氣 （01083） 15仙，可以股代息 3.87%
香港中華煤氣 （00003） 23仙，另有20送1紅股 2.85%
港鐵 （00066） 98仙，可以股代息 2.79%
華潤燃氣 （01193） 78仙 2.16%
新奧能源 （02688） 2.1元，特別息32仙 1.94%
*數據截至31日收市價

【想收息　趁除淨前買係咪好時機？　專家用呢幾隻股份話你知：按此

房地產信託基金

股份 最新公布末期派息 現價股息率*
富豪產業信託
（01881） 		7.6仙 8.4%
招商局商業房託
（01503） 		15.51仙 8.31%
春泉產業信託
（01426） 		10.5仙 7.17%
越秀房產信託基金
（00405） 		11.99仙 5.76%
冠君產業信託
（02778） 		12.71仙 5.47%
*數據截至31日收市價

上圖可見，內銀股的股息率普遍較高，中國銀行、交通銀行、農業銀行等的現價股息率分別逾7%。至於公用股方面，昆侖能源的現價股息率高達34%，但只是因為最近宣布派發特別息所致，這並不是公司的恒常派息情況，若投資者想在除淨日前買入股份，以收取其的股息的話，要注意股價在除淨日一般會下跌，隨時會有賺息蝕價的情況出現，宜先衡量情況。REITs方面，富豪產業信託及招商局商業房託的最新股息率均有8%以上。

另外，值得留意的是，股息率是每股股息相對於每股股價的百分比，是股息與股價的關係，因此會隨着股價升跌而有變更。市場一般認為每年的股息率達到4%至5%，並有穩定派息政策的，就是「高息股」。然而，除了股息率之外，揀選收息股還有很多因素需要考慮，將會另文介紹。

 

責任編輯：鄭樂怡

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