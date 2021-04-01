有公用股股息率近35%？！　三個收息板塊最新派息大盤點

來到港股業績期的尾聲，不少公司都已公布業績及最新派息。銀行股、房地產信託基金（REITs）或公用股等為傳統收息股，皆因它們普遍都有穩定的派息政策，當中REITs更規定每年須將不少於其經審計年度除稅後淨收入90%的金額作為股息，分派予投資者。以下將列出這三個板塊的企業最新公布的股息讓大家比較一下，而一些已過除淨日的股票則被剔除在內。

三個收息板塊中十大高股息率股份

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銀行股

【疫情下企業減派息 仲有邊隻收息股值得買？：按此】

公用股

【想收息 趁除淨前買係咪好時機？ 專家用呢幾隻股份話你知：按此】

房地產信託基金

股份 最新公布末期派息 現價股息率*

（01881） 富豪產業信託 7.6仙 8.4%

（01503） 招商局商業房託 15.51仙 8.31%

（01426） 春泉產業信託 10.5仙 7.17%

（00405） 越秀房產信託基金 11.99仙 5.76%

（02778） 冠君產業信託 12.71仙 5.47% *數據截至31日收市價

上圖可見，內銀股的股息率普遍較高，中國銀行、交通銀行、農業銀行等的現價股息率分別逾7%。至於公用股方面，昆侖能源的現價股息率高達34%，但只是因為最近宣布派發特別息所致，這並不是公司的恒常派息情況，若投資者想在除淨日前買入股份，以收取其的股息的話，要注意股價在除淨日一般會下跌，隨時會有賺息蝕價的情況出現，宜先衡量情況。REITs方面，富豪產業信託及招商局商業房託的最新股息率均有8%以上。

另外，值得留意的是，股息率是每股股息相對於每股股價的百分比，是股息與股價的關係，因此會隨着股價升跌而有變更。市場一般認為每年的股息率達到4%至5%，並有穩定派息政策的，就是「高息股」。然而，除了股息率之外，揀選收息股還有很多因素需要考慮，將會另文介紹。

責任編輯：鄭樂怡

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