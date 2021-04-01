有公用股股息率近35%？！　三個收息板塊最新派息大盤點

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從生活中選股 晉裕黃子燊分享4大心水選擇
來到港股業績期的尾聲，不少公司都已公布業績及最新派息。銀行股、房地產信託基金（REITs）或公用股等為傳統收息股，皆因它們普遍都有穩定的派息政策，當中REITs更規定每年須將不少於其經審計年度除稅後淨收入90%的金額作為股息，分派予投資者。以下將列出這三個板塊的企業最新公布的股息讓大家比較一下，而一些已過除淨日的股票則被剔除在內。
三個收息板塊中十大高股息率股份
銀行股
|本地銀行股
|股份
|最新公布的末期派息
|現價股息率*
|中銀香港 （02388）
|79.5仙
|4.58%
|大新金融 （00440）
|67仙
|3.67%
|創興銀行 （01111）
|23仙
|3.45%
|大新銀行集團 （02356）
|22仙
|3.41%
|內銀股
|晉商銀行 （02558）
|10分人民幣
|7.96%
|中國銀行 （03988）
|19.7分人民幣
|7.88%
|中信銀行 （00998）
|25.4分人民幣
|7.68%
|交通銀行 （03328）
|31.7分人民幣
|7.65%
|廣州農商銀行 （01551）
|20分人民幣
|7.13%
|農業銀行 （01288）
|18.51分人民幣
|7.05%
|建設銀行 （00939）
|32.6分人民幣
|5.95%
|工商銀行 （01398）
|26.6分人民幣
|5.69%
|郵儲銀行 （01658）
|20.85分人民幣
|4.29%
|江西銀行 （01916）
|5分人民幣
|1.83%
|*數據截至31日收市價
【疫情下企業減派息 仲有邊隻收息股值得買？：按此】
公用股
|股份
|最新公布的末期派息
|現價股息率*
|昆侖能源 （00135）
|21.01分人民幣，特別息2.1366元人民幣
|34.3%
|中國電力 （02380）
|15.56仙
|8.6%
|中國光大水務 （01857）
|6.07仙
|6.58%
|電能實業 （00006）
|2.04元
|6.12%
|中廣核新能源 （01811）
|12.42仙
|6.12%
|華潤電力 （00836）
|40.6仙
|6.11%
|光大環境 （00257）
|16仙
|5.7%
|北控水務集團 （00371）
|7.8仙
|5.49%
|長江基建集團 （01038）
|1.79元
|5.35%
|中廣核電力 （01816）
|8分
|5.08%
|中國光大綠色環保 （01257）
|7仙
|4.75%
|粵海投資 （00270）
|41.3仙
|4.66%
|信義能源 （03868）
|8.5仙
|3.84%
|港華燃氣 （01083）
|15仙，可以股代息
|3.87%
|香港中華煤氣 （00003）
|23仙，另有20送1紅股
|2.85%
|港鐵 （00066）
|98仙，可以股代息
|2.79%
|華潤燃氣 （01193）
|78仙
|2.16%
|新奧能源 （02688）
|2.1元，特別息32仙
|1.94%
|*數據截至31日收市價
【想收息 趁除淨前買係咪好時機？ 專家用呢幾隻股份話你知：按此】
房地產信託基金
|股份
|最新公布末期派息
|現價股息率*
|富豪產業信託
（01881）
|7.6仙
|8.4%
|招商局商業房託
（01503）
|15.51仙
|8.31%
|春泉產業信託
（01426）
|10.5仙
|7.17%
|越秀房產信託基金
（00405）
|11.99仙
|5.76%
|冠君產業信託
（02778）
|12.71仙
|5.47%
|*數據截至31日收市價
上圖可見，內銀股的股息率普遍較高，中國銀行、交通銀行、農業銀行等的現價股息率分別逾7%。至於公用股方面，昆侖能源的現價股息率高達34%，但只是因為最近宣布派發特別息所致，這並不是公司的恒常派息情況，若投資者想在除淨日前買入股份，以收取其的股息的話，要注意股價在除淨日一般會下跌，隨時會有賺息蝕價的情況出現，宜先衡量情況。REITs方面，富豪產業信託及招商局商業房託的最新股息率均有8%以上。
另外，值得留意的是，股息率是每股股息相對於每股股價的百分比，是股息與股價的關係，因此會隨着股價升跌而有變更。市場一般認為每年的股息率達到4%至5%，並有穩定派息政策的，就是「高息股」。然而，除了股息率之外，揀選收息股還有很多因素需要考慮，將會另文介紹。
責任編輯：鄭樂怡
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欄名 : 收息之選