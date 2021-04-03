遇上煩租客　收租保免去煩惱

讀者黃先生為退休人士，靠收租作為退休金。早前不幸遇到一個不好的租客，不但拖欠租金，退租時還刻意破壞屋內的傢俬，導致要花多數十萬元進行維修才能繼續租出。他想知道保險公司是否會提供一些保險產品保障出租業主？



黃先生能夠擁有物業收租作為退休的收入，生活理應寫意，但其實放租管理也會帶來煩瑣的事情。黃先生遇到一位不好的租客更帶來經濟的損失，令物業的租值減低。其實保險公司也有推出一些保險計劃給業主，把這些出租風險轉移給保險公司，我們可簡稱此類保險為收租保險。

協助追討拖欠租金

假如當業主遇到租客拖欠租金的時候，可以向保險公司先提出索償，之後保險公司便會從法律途徑向租客追討拖欠的租金，以至物業損毀的維修費用及不能出租的損失也能為業主提供保障。這樣業主便能可省回時間及一切煩瑣的追討工序。此外，保險公司除了提供專業代理服務，為業主追討拖欠租金還會協助業主收回物業，而且每年投保費用都只是一千多元，物業便能夠受到保障。

中原金融曾經為客戶推出過收租保險，保障範圍除了包括租客拖欠租金索償，或因為意外引致家居財物損毀而令居所不能繼續居住或出租，保險公司都會為受保物業提供保障和為業主付出一切法律行動所付出的實際法律費用。這樣能夠減輕業主的憂慮和不必要的開支。

保障屋內財物損失

收租保險計劃內容還提供屋內財物保障，例如因租客惡意破壞的家居財物損毀或因意外導致結構損毀，例如山泥傾瀉或颱風天然破壞對家居財物直接造成的損毀，都會受到保障，更重要的是會為業主提供第三者責任保險，避免一些預計不到的經濟損失。

不同保險公司的條款細則各有不同，大致上一般大型屋苑、村屋或洋房都受保。而租約需要加蓋釐印，租約年期最少為1年及必須保留完整的租務紀錄，包括租客的租金和按金的收據副本。另外主要不保事項包括：戰爭、恐怖活動、自然損耗及違法建築物等所引致的損失和責任，值得留意每項的墊底費各有不同。

（節錄）

【原文︰好租客難遇上 收租保免煩惱（收費文章）】

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