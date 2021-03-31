▲ 【派息基金】定期派息債券基金最高7至8厘息 低至8,800元可入門

近月市況波動，股市出現明顯調整趨勢。在持續的低息環境下，不少投資者對定期派息的投資產品感興趣，例如派息基金。定期派息基金最高可達7至8厘，但穩定收息好吸引？但投資者亦需注意相關風險。

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最高7至8厘息 低至8,800元可入門

根據FSM平台資料，該平台上十大最高債券基金如下表所示，年度化股息率由7.3%至8.9%不等，普遍為投資在亞洲及中國的企業或政府債券。該平台上的派息基金的投資門檻並不高，低至8,800元或8,000元人民幣即可入門。

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需留意賺息蝕價風險

不過，投資者需要注意，雖然派息基金定期派息，亦有不少風險要考慮。派息基金派高息的同時，亦要留意基金價格亦會變動，投資派息基金可能會「賺息蝕價」。

此外，投資者需留意派息基金的條款有否列明會「以本派息」，派息基金有可能會使用酌情權，由基金的資本中調動資金派息，即部分派息金額可以來自投資者的投資本金。在這情況下，可導致每股資產淨值即時減少，用作將來投資的本金亦會減少。

另外，一些高派息基金的投資組合可能會投資於高收益債券，又或俗稱「垃圾債券」，即投資評級低於標準普爾BBB-級或穆迪Baa3級的債券，以爭取較高回報。高回報，風險亦高，高收益債券的違約風險亦會較高，債券價格一般亦傾向波動。

十大最高派息債券基金 基金名稱 派息方法 年度化股息率（%） 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 （人民幣對沖） A （每月派息） 現金派息 8.973 弘收高收益波幅管理債券基金 （人民幣） 2B （每月派息） 現金派息 8.897 富達基金 - 中國高收益基金 （港元-對沖） A （每月特色派息）（G） 現金派息/股息再投資 8.846 安聯動力亞洲高收益債券基金 （美元） AMg （每月派息） 現金派息 8.757 安聯動力亞洲高收益債券基金 （H2-加元對沖） AMg （每月派息） 現金派息/股息再投資 8.754 滙豐投資信託基金 - 滙豐亞洲高收益債券基金 （人民幣） AM3 （每月派息） 現金派息 8.512 鄧普頓新興市場債券基金 （美元） A （每季派息） 現金派息/股息再投資 8.311 東亞聯豐中國高收益入息基金 （美元） A （每月派息） 現金派息 8.152 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金 （美元） G類別 （每月派息） 現金派息/股息再投資 7.823 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 （美元） G類別 （每月派息） 現金派息/股息再投資 7.315 資料來源︰FSM，僅顯示定期派息的基金，不包含不定期派息基金。

責任編輯：李瑩

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