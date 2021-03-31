【派息基金】定期派息債券基金最高7至8厘息　低至8,800元可入門

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近月市況波動，股市出現明顯調整趨勢。在持續的低息環境下，不少投資者對定期派息的投資產品感興趣，例如派息基金。定期派息基金最高可達7至8厘，但穩定收息好吸引？但投資者亦需注意相關風險。
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最高7至8厘息 低至8,800元可入門
根據FSM平台資料，該平台上十大最高債券基金如下表所示，年度化股息率由7.3%至8.9%不等，普遍為投資在亞洲及中國的企業或政府債券。該平台上的派息基金的投資門檻並不高，低至8,800元或8,000元人民幣即可入門。
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需留意賺息蝕價風險
不過，投資者需要注意，雖然派息基金定期派息，亦有不少風險要考慮。派息基金派高息的同時，亦要留意基金價格亦會變動，投資派息基金可能會「賺息蝕價」。
此外，投資者需留意派息基金的條款有否列明會「以本派息」，派息基金有可能會使用酌情權，由基金的資本中調動資金派息，即部分派息金額可以來自投資者的投資本金。在這情況下，可導致每股資產淨值即時減少，用作將來投資的本金亦會減少。
另外，一些高派息基金的投資組合可能會投資於高收益債券，又或俗稱「垃圾債券」，即投資評級低於標準普爾BBB-級或穆迪Baa3級的債券，以爭取較高回報。高回報，風險亦高，高收益債券的違約風險亦會較高，債券價格一般亦傾向波動。
|十大最高派息債券基金
|基金名稱
|派息方法
|年度化股息率（%）
|東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 （人民幣對沖） A （每月派息）
|現金派息
|8.973
|弘收高收益波幅管理債券基金 （人民幣） 2B （每月派息）
|現金派息
|8.897
|富達基金 - 中國高收益基金 （港元-對沖） A （每月特色派息）（G）
|現金派息/股息再投資
|8.846
|安聯動力亞洲高收益債券基金 （美元） AMg （每月派息）
|現金派息
|8.757
|安聯動力亞洲高收益債券基金 （H2-加元對沖） AMg （每月派息）
|現金派息/股息再投資
|8.754
|滙豐投資信託基金 - 滙豐亞洲高收益債券基金 （人民幣） AM3 （每月派息）
|現金派息
|8.512
|鄧普頓新興市場債券基金 （美元） A （每季派息）
|現金派息/股息再投資
|8.311
|東亞聯豐中國高收益入息基金 （美元） A （每月派息）
|現金派息
|8.152
|霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金 （美元） G類別 （每月派息）
|現金派息/股息再投資
|7.823
|霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 （美元） G類別 （每月派息）
|現金派息/股息再投資
|7.315
|資料來源︰FSM，僅顯示定期派息的基金，不包含不定期派息基金。
責任編輯：李瑩
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欄名 : 基金學堂