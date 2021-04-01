▲ 【退休規劃】夫婦擁千萬資產冀明年移澳 港物業車位租好定賣好？

John又問到如何善用現時的資產及4%法則製造穩定生活需要入息，我在《四桶金富足退休人生》中也有提過這種現金流規劃方法，重點是限制了提取金額在不多於滾存資產的4%，如果本身資金不夠充裕，能提取的金額可能並不足夠應付生活。而他們很想維持的安排是怎樣可以不賣出香港物業來製造退休生活需要。

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估計未來還有40多年的時間，因此並不急於一次過準備好千多萬退休金，但保存香港物業便要放棄製造資金的本錢，所以我亦問他們持有物業的原因是甚麼，是否希望待物業能夠進一步升值時才賣出，或是利用租金製造入息，還是打算將來有機會回流香港時居住呢？John解釋，希望樓價能夠維持平穩，然後利用物業租金製造被動收入。他也提到稅務問題影響了他們未來數年應該將資金及資產留在香港或是移民時一起轉移到澳洲。

稅務責任須了解清楚

單從資產管理來說，如果只為獲取穩定被動收入，物業收租並非首選。原因是租金收益率不高，亦沒有任何保證；再加上維持資產收益狀況需要很高及不能估計的成本，例如維修保養及租客質素參差等，所以若非期望物業將來能升值，便要考慮轉換到其他收益率較高及回報較穩定的資產。風險和回報之間永遠存在取捨關係，收益和增值同樣會影響資產價值，只能二選一。

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在澳洲有甚麼較普遍的投資選項呢？一般來說股票和基金都是普遍的投資工具，但在選擇時不要只向回報看，尤其是單一股票；基金方面不妨考慮一些歷史較悠久及規模較大的基金公司，信心較高。

在資產配置方面，未來一年，John離職後，ORSO將會收到200多萬元現金。Cherry的MPF就算離開亦能夠繼續保存在香港，相對迫切性較低，但現金水平預算將會大增，而這筆現金並不能夠製造任何存款收益。

宜在港購外地保障

他們可以現時將手上流動現金部分投資在澳元報價資產，可以透過基金或是儲蓄保單形式進行。不論基金或是保單作為累積財富都不用擔心留在香港而難於管理，唯一要考慮的可能是如果早些將資產轉移到澳洲可能會影響稅務問題。所以大前提是要搞清楚有甚麼潛在稅務責任，相信有不少這方面的稅務會計師能夠幫忙。

最後還需留意Cherry和John都沒有私人醫療保障，移民澳洲後相信未必能夠即時享受當地醫療福利。人生路不熟，倒不如現在請教保險顧問，是否有一些在香港購買而能夠保障在外地生活的醫療保險產品，保險保障不能存在盲點，因風險是在沒有預警下發生，一次意外可以有嚴重後果，今天他們選擇離開香港到外地重新開始，需很大的勇氣和承擔，任何一方因身體狀況導致大額支出或擔憂，都令人生大計變得不理想。

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【原文刊於第698期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。