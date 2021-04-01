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Living Plaza柴灣店買5送1　日本餐廳搞「三文魚」之亂送主菜活動

精明消費 07:00 2021/04/01

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Living Plaza：柴灣店買5送1

Living Plaza柴灣店開幕，至4月11日更推出買5送1優惠，個別貨品數量有限，售完即止。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

Living PLAZA by AEON柴灣店

  • 地址：柴灣柴灣道233號新翠商場四樓23號及25B號舖
  • 營業時間：10:00 - 22:00

2. 日本野：名字有「三文魚」同音主菜免費

由即日起至4月30日（4月2至6日除外）的星期日至四，日本餐廳日本野推出「三文魚」同音優惠，若顧客的名字有字與「三文魚」同音，即可獲得相應大優惠。

顧客姓名需符合「三文魚」三字廣東話標音（同聲同韻）

【「三 」聲母： s 韻母： aam】（讀音）
【「文 」聲母： m 韻母： an】（讀音）
【「魚」聲母： j 韻母： yu 】（讀音）

以下優惠午市及晚市都適用：

  • 姓名有3個字與「三文魚」同音：午市或晚市主菜免費
  • 姓名字有2個字與「三文魚」同音：午市或晚市主菜半價優惠
  • 姓名字有1個字與「三文魚」同音：午市或晚市主菜8折優惠

顧客需出示有顯示姓名全稱的有效身份證明文件以換取優惠，而免費主菜只限午市或晚市套餐菜單中價格最低的選項，選擇享用其他主菜選項需補回差價。需要注意的是，優惠只限堂食，堂食需另收加一服務費（加一以原價計算）。

銅鑼灣店

  • 地址：銅鑼灣廣埸二期6樓
  • 電話：26820622
  • 最新營業時間：午市12:00-16:00、晚市18:00-22:00

3. 7-Eleven：Green Common純素冰凍甜點$20

由即日起至4月13日，7-Eleven推出Green Common純素冰凍甜點優惠，只需20元！更有2款口味可供選擇，包括窩心巧克力及醇之抹茶。此產品只限於指定店舖提供。

 

撰文︰hket小編

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