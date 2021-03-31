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【保險索償】歐遊遇封城提早返港　夫婦索賠旅遊保遭拒　投訴成立獲賠2.7萬

保險 17:20 2021/03/31

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保險投訴局轄下保險索償投訴委員會公布，2020年全年接到583宗投訴，比2019年下跌6%，為過去5年最低。新冠疫情大流行下，不少港人投訴旅遊保險宗數由前年67宗升至去年107宗，其中45宗與疫情相關。有夫婦去年3月歐遊時，遇上西班牙封國，需額外花費購買機票提早返港，原不獲保險公司受理索償，投訴後獲賠2.75萬元。

【新冠疫苗副作用　原來特定保險有得賠！：按此

疫下旅遊保索償投訴增

投訴委員會主席徐福燊表示，去年引起最多索償糾紛的兩類保險產品，分別是住院或醫療保險及旅遊保險，分別有150宗及107宗。在去年已審結的349宗投訴中，有85名投訴人最終獲保險公司賠償，涉款626萬元，單一個案最高賠償額為61.7萬元，涉及1宗乳癌索償得直個案。他補充，去年的旅遊保險投訴中，主要涉及行程延誤或行程改變而要求索償，當中一半表面證供不成立。

【政府指疫苗接種與死亡無直接關係　疫苗副作用保障會賠償嗎？：按此

遊西班牙遇封城　終獲賠2.7萬元

在旅遊保險投訴個案中，有一對夫婦去年3月參加葡萄牙和西班牙旅行團，原定3月18日起程返港，但西班牙於3月15日開始實施緊急狀態及局部封鎖措施，夫婦遂改買機票，在3月16日直接從里斯本經迪拜及吉隆坡返港。返港後，他們就額外機票費用按旅遊保中的「旅程中斷」保障向保險公司索償。

保險公司根據保單內「不予承保因受保人沒有作出合理的預防以防止索賠出現」拒絕賠償，並表示港府曾於去年3月6日就全球疫情蔓延建議港人考慮延遲所有非必要的外遊計劃，由於投訴人旅程在政府公報後才出發，故拒絕賠償。

投訴委員會檢視投訴個案後，認為雖然世界衛生組織在3月11日宣布新冠疫情全球大流行，3月17日本港保安局對所有海外國家發紅色外遊警示，但都在投訴人旅程展開後才公布，故不認同投訴人預視到西班牙會局部封鎖，而政府新聞公告並非外遊警示，最後保險公司願賠償2.75萬元。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 保險百科

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