Citi信用卡指定消費滿額送最高1,200元外賣現金券

又到復活節假期，又係時候放鬆一吓，雖然仲未可以到外地旅遊，不過喺本地消費都可以盡情盡興。最近花旗銀行與多個商戶合作，推出一系列信用卡消費禮遇，Citi指定信用卡客戶於推廣期內，不需額外登記，可自動專享以下禮遇。

1. Citi Rewards信用卡客戶專享高達10X積分

由即日起至2021年6月30日，Citi Rewards萬事達信用卡客戶於任何商戶類別透過「感應式付款」或電子錢包簽賬即可賺取5X積分，於推廣期完結前申請Citi Rewards銀聯信用卡並用銀聯閃付（QuickPass）或雲閃付更可隨時隨地輕鬆獲取高達10X積分。

2. Citi Prestige信用卡客戶專享高達1,200港元戶戶送現金券

由即日起至2021年8月31日，Citi Prestige信用卡客戶每月於指定商戶進行合資格簽帳達2,000港元，即可享200港元戶戶送現金券，於整個推廣期内專享高達1,200港元戶戶送現金券。指定商戶如下：

類別 指定商戶 外送速遞 deliveroo及foodpanda 網上百貨 Amazon及iHerb 流行時裝 Farfetch, MR PORTER及NET-A-PORTER 影音娛樂 NETFLIX, Playstation及Nintendo

3. Citi Premier Miles信用卡客戶每月專享高達50,000額外積分

由即日起至2021年8月31日，Citi Premier Miles信用卡客戶每月累積合資格零售簽帳滿1萬港元或以上，該月份內之合資格網上簽賬可享額外1.5X積分，連同基本的1.5X積分，即每月可享高達3X積分（4港元／里），每月獲取高達50,000額外積分。

4. Citi Cash Back信用卡客戶每月專享高達300港元額外現金回贈

由即日起至2021年8月31日，Citi Cash Back信用卡客戶每月累積合資格零售簽帳滿5,000港元或以上，該月份內於指定網上外賣平台之消費可享高達4％現金回贈，每月額外賺取高達300港元現金回贈。指定網上外賣平台如下：Deliveroo, foodpanda, Uber Eats, OpenRice, eatigo。

責任編輯：梁宇碩

＝＝＝＝＝

最高存款利率及優惠係邊間？【按此】