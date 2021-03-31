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【MPF】去年第3季永久離港提取強積金　涉款17.04億元按季增73%創新高

強積金 15:38 2021/03/31

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【MPF】去年第3季永久離港提取強積金　涉款17.04億元按季增73%創新高

近年，移民成為了不少港人的話題。據積金局最新數據，去年第3季，以「永久離開香港」為由提早領取強積金的申請合共8100宗，按季增加35%；涉及金額17.04億元，按季增73%。

提取強積金金額　創季度紀錄新高

以「永久離開香港」為由提早領取強積金的數目，在去年首2季有下跌趨勢，但是數字於第3季回升，按季增加2,100宗。至於以「永久離開香港」為由提取強積金金額亦有上升，由去年第2季的9.9億元增至17.04億元，大增73%，涉及金額亦是有紀錄以來季度新高。

以人均計算，去年第3季每名離港者大約提取21萬元。

【移民前申請提早取強積金　需要準備甚麼文件？：按此

自去年推出港區國安法後，不少國家紛紛推出針對港人的移民計劃，當中包括英國、加拿大、澳洲。值得留意的是，積金局早前發聲明指，由於英國BNO護照於今年1月29日起，已經不獲香港政府承認為有效旅行證件和身份證明文件，因此，計劃成員不能依賴BNO護照或其相關的簽證，作為申請提早提取強積金的證據。

下表改用億元

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責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : MPF理財

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