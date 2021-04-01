從生活中選股　晉裕黃子燊分享4大心水選擇

投資主題其實可在生活當中發掘出來，美國著名投資者彼得林奇（Peter Lynch）的投資法則是透過留意身邊的事物來進行部署。我們日常生活中又有甚麼值得留意的主題呢？晉裕環球資產管理投資組合經理兼高級投資分析師黃子燊則從水資源、收租及電子科技這3個生活上均有機會接觸到的範疇內，盤點投資選擇。

水資源板塊：北控水務

水是生活上的寶貴資源，黃子燊指中國水資源總量為2.8萬億平方米，佔全球水資源總量6%，但人均水資源佔有量為2,240立方米，為世界人均的30%。隨着城鎮化的發展，內地對水資源的需求愈來愈大。從事建造污水與再生水處理及海水化淡等業務的北控水務 （00371） 是行業龍頭，其自去年下半年在污水處理及供水項目的發展速度均有所加快，以現價計算有上升空間，中期目標價望3.5元。

【跟Cathie Wood投資到太空 有隻「UFO」一年回報逾60%： 按此】

收租類：領展及冠君產業信託

隨着疫苗接種趨向普及，黃子燊預計收租板塊會隨經濟一同復甦，並偏好領展 （00823） 和冠君產業信託 （02778） 。領展物業組合主要在本地，租戶以民生消費為主，基本因數穩定，且在疫情過去後租金有調升空間，目前股息率約4%，較5年平均3.7%為高，估值有修復空間，目標價78元。

至於冠君產業信託主要持有花園道三號、朗豪坊寫字樓及商場。由於預期經濟最壞時期已過，料寫字樓及商場出租率及租金均會有所好轉，因冠君主要收入來自花園道三號，業績彈性較大，第一站目標價5元。

【5萬元入場投資中港房地產 未來兩年內地物管增長更勝內房： 按此】

電子科技類：小米

無論娛樂或工作，電子產品的地位也相對重要。黃子燊認為從長期而言，板塊受民眾收入水平、消費意欲等因素影響。中國現時人口接近14億人，而具有高消費意願的15至34歲人口則有4億，加上人均收入續現高單位數增長，看好板塊潛力巨大。小米集團 （01810） 現向高端定位進發，亦已佈局多種智能裝置，為發展物聯網做好準備，值得作中綫持有，第一站目標價29元。

責任編輯：梁宇碩

＝＝＝＝＝

最高存款利率及優惠係邊間？ 【按此】