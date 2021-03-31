【網民爭議】父母擬讓出公屋畀兒子婚後住　竟然搞到女友差啲叫分手？

當一段戀愛踏入談婚論嫁的階段，總要面對很多現實的問題，而土地問題絕對是香港情侶一般最常面對，兼且現實又殘酷的問題。近日一名自認公屋仔的網民，於討論區表示，日前帶女友回其公屋家中吃飯，父母提議他們婚後可以住公屋，兩老則會搬出去住唐樓，該網民指事後差點與女友分手，並表示父母讓他尷尬。



該網友表示，言談間父母對其女方說住公屋其實沒有問題，環境好，私人樓面積又小，並叫樓主不要買樓，因為樓價太貴，不想樓主變成負資產。

到底住公屋的會否更合符目前香港的經濟效益呢？以香港目前的樓價下，即將結婚的情侶暫時住公屋，會不會是一個儲錢的好機會呢？有不少網民表示，其父母主動表示讓出公屋予二人住，而非與奶奶同住已經很好，可減少婆媳問題，亦有人質疑，是否住公屋便等於無上進心？



【網民熱話 女友媽媽要求畀家用 係愛定責任？ 網友兩難 你又點決定？: 按此】

網民意見

▼ 點擊圖片放大 +4 +3



其實不管住那類型的房屋，最重要是衡量兩口子的承擔能力，與愛侶達成共識亦是未來理財重要的一步，希望樓主可以早日達成共識取得完滿的解決方案。



責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝＝＝＝

最高存款利率及優惠係邊間？【按此】