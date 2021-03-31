退休應該要儲多少錢？　問自己這4條問題找出答案

如果有一個特定退休儲蓄目標可以保證長期的財務安全，那麼為我們的黃金歲月時儲蓄資金將更加容易及明確。但可惜的是，這個魔幻數字並不存在。取而代之的是，作為一個人，我們可以提出一個儲蓄數字，從而可以無憂地退休。

也就是說，要遵循一些基本準則，你可以問自己這些重要問題。

1. 打算工作多長時間？

你打算愈早退休，需要儲的錢就愈多，所以如果你有計劃提早退休的話，不妨可找一些有興趣及有收入的工作去做，這樣可以避免已儲起的退休本金過早動用。近年興起的FIRE理念，提倡提早退休，但不是不工作。另外，不要過分預期自己可以太遲才退休。

2. 打算住在哪裡？

即使在香港，某些地區的生活費用比其他地區高，因此你定居退休的地區將部分決定你需要多少錢。例如，如果選擇一個地區所需開支較低，那你可能會有更多可動用資金，但生活質素不會受太大影響。除了住在香港外，可以想想先在生活指數較低的地方過退休生活，到步入晚年或需要更多醫療服務時才再回港。

3. 房貸可以還清嗎？

許多老年人都能進入不用再還按揭的退休生活。如果你能夠做到這一點，那麼你可能不需要像現在每月因為還款而節省那麼多的錢。不過要留意，即使你的房屋貸款是在退休前還清，你仍將繼續支付保險費用、差餉和維修等持續開支。

假如你有自置物業，可想想會否計入逆按揭於退休計劃中。

4. 要如何度過自己的一天？

與加入一些普通娛樂會藉和環遊世界相比，要用的錢當然不同。花一些時間思考你真正想在退休後做的事情。許多人都滿足於呆在家裡及與朋友和家人共度時光。如果你是其中之一，那麼你所需要的錢就不會比擁有更昂貴目標的人多。不過，記得要預留一定的娛樂支出，好像每年可以去一趟短途旅行，千萬不要過分壓縮支出，這樣反而很容易失預算。



最後，簡單總結，找出適合你的儲蓄目標很重要，想想你想過怎樣的生活，然後用列表形式逐項寫下，這就能預計你大概需要多少資金退休。

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