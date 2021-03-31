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去年總零售業銷貨額跌逾2成　零售業如何把握新零售機遇脫困境？

博客 18:55 2021/03/31

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去年總零售業銷貨額跌逾2成　零售業如何把握新零售機遇脫困境？

香港零售業的發展向來蓬勃，但自疫情爆發以來，受環球旅遊限制和本港社交距離措施的影響，零售業門市客流大幅減少，全行業面臨極大挑戰。政府統計處資料顯示，2020年香港全年零售業總銷貨量跌幅超過25%，為有紀錄以來最大跌幅。

【善用科技應對疫情　零售業有望轉危為機？：按此

面對危機，零售商們一直積極尋找解決方案，謀求新的發展模式。不少商家發現，疫情令消費者充分適應了以綫上購物為主的新消費模式，對電子商務體驗的要求亦日益提高。有見於此，零售商們紛紛踏上綫上綫下（O2O）融合的新零售發展道路。世邦魏理仕去年發布的《2020年亞太區零售租戶調查》顯示，超過3成亞太區受訪企業表示疫情促使網上銷售成為核心業務，另有78%的受訪企業稱計劃增加對網上零售和貨物配送手機應用程式的投資。

無論是受消費者需求驅動影響，還是企業自發形成的「自救」理念，新零售模式已成為行業發展共識。但在新零售模式的試水過程中，商家往往面臨諸多挑戰，包括如何快速整合倉儲、物流、訂單、付款等資源，尋找適合的電商發展模式和提升門店數碼化程度等。

為解決這些痛點，阿里雲推出一系列基於雲端科技的創新解決方案，務求為香港零售企業帶來更多發展機遇。最近在本港推出的新零售物聯網解決方案「雲價簽」，支持零售商以幾乎同步的速度更改數以億計商品的價格，還可展示實時庫存、訂貨狀態、陳列詳情等多種資訊，大大提升門市營運效率。為協助傳統零售商拓展電子商務，阿里雲亦已推出涵蓋計算、數據庫、多媒體、直播視頻、協作工具、安全和數據分析等多個領域的定制化電商解決方案，令零售商可在短時間內迅速搭建面向消費者的電商平台。

【疫下新常態　直播經濟成疫市新商機？：按此

本月阿里雲業務舉辦了針對零售業的網絡研討會，多家已與阿里雲展開合作的本地零售商分享了他們的新零售之旅。於去年2月成立的口罩零售商Mask Factory是疫情初期首批提出綫上售賣口罩的公司之一。在阿里雲解決方案的支持下，Mask Factory搭建了自有電子商貿平台，並利用雲端彈性，成功處理超過140萬的峰值流量。公司現在亦開設了綫下實體店，為客戶提供多渠道無縫購物體驗。

本地海鮮選購平台鮮直送（FreshGo）則早在2019年便開啟了數碼化的旅程。在阿里雲雲原生方案的支持下，鮮直送將平台的業務託管予雲端伺服器，省卻營運成本，更能彈性應對最大流量及閒置容量。疫情期間，阿里雲協助鮮直送打通物流、訂單、付款等服務，大幅提升企業管理效率。

新零售的浪潮及機遇正爭相湧現，阿里雲將繼續以「雲」為路，透過豐富解決方案和強大技術支持，扶助更多本港商家邁向綫下綫上融合的新零售模式。

 

撰文：劉彬星　阿里雲智能國際港澳、韓國及菲律賓區域總經理

【關於作者】

多角度分析影響全球科技及電商行業的重大趨勢，解構雲端技術及數據智能（Data Intelligence）等新興科技的最新發展，正如何重塑數碼經濟所需的基礎設施，進而改變企業的營商思維及市場生態。

 

撰文 : 阿里雲

欄名 : 阿里雲誌

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