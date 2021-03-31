▲ 何謂孖展交易？ 當中存在甚麼風險？

保證金交易即孖展（Margin），是指投資者向證券行或銀行借錢買入股票，以增強投資能力。

孖展交易如何運作？

投資者先要在證券行開立保證金帳戶，或從現金帳戶轉換成保證金帳戶，再存入一筆初始保證金，然後向證券行借錢，保證金帳戶中的所有資產（包括證券和資金）都會被用作為抵押品。每隻支持保證金交易的股票都會被分配一個保證金比率，亦即是投資者可向證券行購買該隻股票的貸款比例。

舉例說：假設蘋果（美：AAPL）的市價是120美元一股，投資者若想購入10股蘋果，若以一般證券交易的話，那便需要有1,200美元的現金於帳戶中。但透過保證金交易，假設券商提供的股票保證金比率是50%，它可以借出50%現金，即600美元（1,200美元ｘ50%），因此投資者只需預備餘下的50%，即600美元於保證金帳戶內便可。

【散戶孖展利息蝕幾多？散戶瞓身抽大蝕1萬元利息直指：「大賺變蝕好失望」：按此】

若蘋果股票價格上升至130美元時，而投資者於此時賣出手上持有的10股股票，總值1,300美元，扣減券商的保證金貸款及本金各600美元，投資者便透過是次保證金交易，獲得約16%的回報（撇除相關費用及利息），比起沒有用保證金交易為高。

當股票價格上漲時： 買入 賣出 回報 回報比率 一般證券交易（美元） 1,200（本金） 1,300 100 8%

（回報100/本金1200） 保證金交易

（美元） 600（本金）600（保證金貸款） 1,300 100 16%

（回報100/本金600）

值得留意的是，保證金貸款跟一般貸款一樣，也存在利息。不同的證券行或銀行的保證金貸款利息都不同，舉例說，若券商的年利率為2.99%，投資者借入600美元而借貸期為30天，利息＝600ｘ2.99%ｘ（30/365）=1.47美元。投資者於進行交易時，記得要把保證金貸款利息也計算在資金成本內。

保證金交易是一種槓桿投資，當股票價格上漲時（撇除相關費用及利息），投資者的回報會倍大。但同樣，若股票價格下跌時，投資者所承擔的損失及風險亦會比一般證券交易高。

當股價下跌至不足以維持指定的保證金水平時，證券行就會要求投資者追加保證金，即「補倉」，令保證金回到指定水平。若投資者不及時「補倉」，證券行可以出售保證金帳戶內的股票，即「斬倉」。若「斬倉」後，賣出股票所得仍不足以償還孖展貸款，投資者更要額外還款。因此所損失的資金可能會高於通過保證金交易的投資。

因此，進行保證金交易前，投資者應對該股票有充足的了解，若對所買的股票是抱有信心，可以考慮以保證金交易加強購買力。但若抱投機心態或人云亦云，對股票未有太深了解，或工作繁忙無暇捕捉市場波幅，則要審慎考慮。

【關於SoFi Hong Kong】

SoFi Hong Kong是香港$0佣金證券交易程式，同時是香港證監會持牌券商，平台提供零佣金、零平台費及零託管費交易。SoFi總部位於美國加州三藩市，是美國最大、發展最快的金融科技公司之一，全球有超過180萬位會員。