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環球基建蓄勢待發　1年升逾100%嘅美股基建ETF係邊隻？

ETF 18:43 2021/04/01

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外界近來憧憬全球經濟因各地大規模進行疫苗接種而有望復甦，相關因素利好舊經濟板塊重新得到投資者所關注。加上國際主要經濟體銳意強化基建質素，如美國總統拜登公布最新的基建投資方案，涉資達2.3萬億美元；同時，內地亦積極提倡「新基建」，望進一步把包括5G、人工智能、物聯網等新技術應用到交通、水利與物流等傳統行業內。

基建行業似正蓄勢待發，若投資者想把握當中機遇，美股市場上就有基建相關的ETF，據etfdb.com有關基建板塊的資料顯示，其基建ETF名單中的ETF一年回報皆逾20%，當中Global X US Infrastructure Development ETF（PAVE）的一年回報更達104%，回報相當亮眼。

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部分基建ETF一年回報
名稱 一年回報（%）
Global X US Infrastructure Development ETF（PAVE） 104.60
iShares U.S. Infrastructure ETF（IFRA） 74.53
SPDR S&P Global Infrastructure ETF（GII） 35.45
iShares Global Infrastructure ETF（IGF） 35.25
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund（NFRA） 32.81
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF（EMIF） 28.77
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF（TOLZ） 27.33
Legg Mason Global Infrastructure ETF（INFR） 26.79
AGFiQ Global Infrastructure ETF（GLIF） 20.46
*資料來源：etfdb.com基建板塊分類，截至2021年4月1日

【亞洲ESG投資向好　邊個市場有前景？: 按此

 

責任編輯：梁宇碩

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