環球基建蓄勢待發　1年升逾100%嘅美股基建ETF係邊隻？

上一篇文章
【寵物保險】減輕寵物醫療開支負擔！5款寵物保險保障大比併
外界近來憧憬全球經濟因各地大規模進行疫苗接種而有望復甦，相關因素利好舊經濟板塊重新得到投資者所關注。加上國際主要經濟體銳意強化基建質素，如美國總統拜登公布最新的基建投資方案，涉資達2.3萬億美元；同時，內地亦積極提倡「新基建」，望進一步把包括5G、人工智能、物聯網等新技術應用到交通、水利與物流等傳統行業內。
基建行業似正蓄勢待發，若投資者想把握當中機遇，美股市場上就有基建相關的ETF，據etfdb.com有關基建板塊的資料顯示，其基建ETF名單中的ETF一年回報皆逾20%，當中Global X US Infrastructure Development ETF（PAVE）的一年回報更達104%，回報相當亮眼。
【定期派息債券基金最高7至8厘息 低至8,800元可入門: 按此】
|部分基建ETF一年回報
|名稱
|一年回報（%）
|Global X US Infrastructure Development ETF（PAVE）
|104.60
|iShares U.S. Infrastructure ETF（IFRA）
|74.53
|SPDR S&P Global Infrastructure ETF（GII）
|35.45
|iShares Global Infrastructure ETF（IGF）
|35.25
|FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund（NFRA）
|32.81
|iShares Emerging Markets Infrastructure ETF（EMIF）
|28.77
|ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF（TOLZ）
|27.33
|Legg Mason Global Infrastructure ETF（INFR）
|26.79
|AGFiQ Global Infrastructure ETF（GLIF）
|20.46
|*資料來源：etfdb.com基建板塊分類，截至2021年4月1日
【亞洲ESG投資向好 邊個市場有前景？: 按此】
責任編輯：梁宇碩
＝＝＝＝＝
最高存款利率及優惠係邊間？ 【按此】
欄名 : ETF學堂