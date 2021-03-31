Archegos被斬倉的教訓　散戶2招控制孖展風險

外媒報道，由前老虎基金基金經理Bill Hwang管理的Archegos Capital補孖展不果遭斬倉，引致其所持有的幾隻重倉股遭大規模拋售，當中一些中概股股價曾一度急瀉。另外，涉及在當中的商券包括瑞信、野村、大摩、高盛等大行都因為事件而錄得損失。

由此可見，涉及孖展交易的投資存在巨大風險，就連大戶大行都面對重大損失。事實上，散戶投資者亦可以在個別銀行或證券行開設孖展戶口的服務，雖然在爆倉時，未必會如基金公司般牽連甚廣，但個人的損失都可以非常慘重。

【30歲女借錢投資每月還債7千元 應否邊還款邊月供股票？：按此】

孖展的原理

孖展是以槓桿原理，利用以小控大的交易金額買賣，即散戶只須存入部分現金，餘數則由證券行借出，例如該行提供五成的孖展額，客戶便可只須付出5萬元的現金，而買入最高價值10萬元的股票。換句話說，投資者可以透過孖展交易提高購買能力，獲得更高的回報，但同時損失亦可以加倍。

補倉及斬倉

散戶戶口內按金的實際數目，事實上是根據其持有的股份價值而定，若該批股份市值下跌時，戶口內的按金數目亦會隨之減少。若散戶未能及時「補倉」，即額外存錢進證券戶口，補充按金數目，證券行便有權替其「斬倉」，即在其孖展倉內沽售部分股份，直至數目符合原來的孖展水平。



假設，有散戶以15萬元現金，持有30萬元的某股份，而該股份可按五成孖展額，即該客戶已用盡孖展額買貨。若該股股價下跌2成，即客戶手上股份的市值已跌至24萬元，戶口現金虧蝕6萬元，剩下9萬元。由於9萬元現金未夠24萬元市值的股份的五成，所以該散戶需要及時再補入3萬元現金，去符合五成的孖展額要求。

否則證券行有權替客戶沽出市值6萬元的股份。因此，該散戶除了先蝕6萬元外，更需要補回其後被斬倉的股份虧損。

【股市大時代「炒股好過返工」引爭議 「力不到不為財」已不合時宜？：按此】

如何控制孖展風險

1. 不要借盡孖展成數

借盡孖展成數的話，當股價一下跌至某個水平就要補倉，若沒能力補倉就要被逼斬倉。因此，最好不要借盡成數，好讓有一些浮動的水平。

2. 手持相當比例的現金

股市及外圍的突發事件難以預測，若持有一筆現金可以用作補倉之用。不過，補倉前都要先考慮市場因素，若預期股價仍會下跌的話，宜賣掉孖展倉內部分股票以降低借貸比例。

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

最高存款利率及優惠係邊間？ 【按此】