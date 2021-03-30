TUMI創作總監18年來風雨不改　每一款旅行箱都會親身試用

新冠疫情下其中一個重創的行業是航空業，正所謂牽一髮動全身，旅遊業和以生產行李箱為主的品牌亦不好過，當中來自美國的行李品牌自然首當其衝，品牌要用哪種方法繼續生存？產品路線何去何從都成了未來的成敗關鍵，這方面TUMI的創作總監Victor Sanz今天向大家娓娓道來。

▲ TUMI的創作總監Victor Sanz說：「每一款旅行箱我都會親身測試，現時最喜歡的設計是19 Degree Aluminium系列中的銀色衣帽間行李箱，背囊方面，則有Tahoe系列的 Woods背囊。」（圖片品牌提供）

▲ 疫情下，行李箱頓時「失寵」，不少旅行產品品牌改而轉攻日常可用的包袋，這個便是TUMI創作總監Victor Sanz推介的Woods背囊，應用了輕巧和防水的物料製造，該背囊配備一個輕便的防破裂尼龍製成的拉鏈收納袋，可攜帶雜貨或額外物品。（$4,190/圖片品牌提供）

由2003年已經加入TUMI的Victor Sanz，不經不覺在品牌裏度過了18個年頭，試問有甚麼風浪還未見過？

不過，這個世紀疫情的而且確來得來勢洶洶，周遭所有人幾乎整年都去不了旅行，以生產行李產品為主的品牌註定叫苦連天，縱使TUMI是行李市場上的翹楚，被捲入不知何時才可以復甦的環境中，身為創作總監的他，雖然行政策略還是交由品牌的CEO處理比較恰當，但作為一位成功的產品設計師，試問又怎可將周遭所發生的事完全不聞不問？他說：

雖然實體店對我們來說仍然很重要，但今時今日消費者已習慣網上購物，這趨勢亦將會持續下去，這無疑對產品及購物體驗帶來挑戰，亦是我們開發線上虛擬概念店的原因之一。我希望以科技複製將實體店的體驗提升並帶到線上購物體驗。 例如我們以擴增實境（AR）讓顧客能在其身處的環境體驗TUMI產品和尺寸，將產品如活於大家眼前。顧客亦可以透過3D立體方式查看產品實際的外觀，以上這一個全新體驗可以在我們於亞太和中東地區剛推出的線上虛擬概念店內尋得，從而引證品牌如何應對不斷變化的環境。

▲ 19 Degree Aluminium系列中的銀色衣帽間行李箱是品牌創作總監ictor Sanz的至愛，笑言外遊完放在客廳如像擺設一樣，絕不失禮。（$12,600/圖片品牌提供）

▲ 19 Degree Aluminium銀色衣帽間行李箱內部結構。（$12,600/圖片品牌提供）

以用家為目標

當然，消費者足不出戶都可以購買到產品，在今天絕對不是新鮮的事情，要大家甘心掏腰包，筆者覺得最終還要看產品的質素，例如產品是否和環保同行，甚至更高的要求是這些環保素材究竟能否媲美品牌招牌式的防刮耐用防彈尼龍？

可持續性很是重要，但我們亦不會為了要採用可循環再生的物料而犧牲高性能和耐用性的品牌核心價值，長遠而言，這樣會對環境造成更大的損害，所以我們花了一段時間來研發以循環再生物料製作的產品，確保其性能與耐用程度能與品牌以非循環再生的物料製作的物料有著一致的品質。例如3年前，我們首次推出以消費後回收的膠樽及循環再生的物料製成產品，自此以後每季都為可持續系列產品加添新成員。 最新例子是今年春夏季的Alpha Bravo和Devoe系列，以至Merge及V4行李箱系列都有採用以循環再生的物料製造。

▲ 一直以來，一提起TUMI大家總想到男人味濃得化不開，但品牌的女裝其實已發長展得相當具規模，例如這個來自Devoe系列的tote bag，就是創作總監認為外表與實用兼備的一個系列。（$3,790/圖片品牌提供）

▲ 從來軍事元素都為設計師帶來靈感，TUMI又豈會例外？Alpha Bravo系列正是其中的表表者。（$5,590/圖片品牌提供）

那麼在埋首設計時，首要考慮的是甚麼？物料？還是款式？

首先，每一款旅行箱我都會親身試用，而每當我開始設計時，都會先了解用家的行為和需要；從而改良用家日常出行的體驗，讓他們在路途中輕鬆收納各種用品，使旅程無拘無束。 無論我們設計甚麼款式的包袋，這都是我們構想的第一步，其後我們再針對特定目的、功能和生活方式，為袋款加添設計和創意。與此同時，每件產品設計都加入很多隱藏性功能和細節，例如方便攜帶雜物的附加袋子、防雨罩、以及可置於手袋內外的水樽間隔等，都可以為用家帶來貼心的驚喜。

▲ Merge行李箱系列以循環再生的物料製造，耐用的品質足可媲美品牌成名的防彈度尼龍。（$6,890/圖片品牌提供）

▲ V4行李箱同樣以循環再生的物料製造。（$4,090/圖片品牌提供）

▲ 在TUMI虛擬概念店內，顧客可點擊店內陳列查閱產品資料，部分產品更可以360° 3D及AR技術透過熒幕投放在現實世界，將設計拼湊用家本身造型以選擇最適合自己的款式，揀選後可即時付款或聯絡客戶服務查詢詳情。（圖片品牌提供）

作為設計之首，以個人口味而言，哪一個系列最叫你滿意？

說到設計與性能兼備的，你可以從最新2021春季系列中的男裝Tahoe和女裝Devoe系列看到這一點。 另外，Alpha Bravo系列則充滿軍事風格。不過，現時我最喜歡的是全新的19 Degree Aluminum系列中的銀色衣帽間行李箱。這款旅行箱內部設計與衣櫃相似，我喜歡它的趟大尺寸，將物品放在內置可拆疊式層架上，就像有個隨身衣櫥收納我的隨身物品。 每當我完成一次旅程時，我會將這個行李箱放，在客廳一角，感覺它與客廳融為一體，甚至能夠讓室內設計達至互相輝映的效果呢﹗