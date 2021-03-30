【ARKX】跟Cathie Wood投資到太空　有隻「UFO」一年回報逾60%

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科技股女股神、「契媽」Cathie Wood旗下ARK Investment Management推出太空ETF。據美國芝加哥選擇權交易所（CBOE）公告，ARK將推出專注於太空探索投資的ETF ARK太空探索基金（ARK Space Exploration，美：ARKX） ，於周二（30日）開始交易。探索太空是不少人的夢想，惟不是每個人都能成為太空人，透過投資ETF「圓夢」，回報又是否可觀？
【剖析女股神旗下ETF的秘密：按此】
ARK太空ETF持股業務範疇廣
ARKX是ARK自2019年以來，首隻新發行的ETF，於今年1月提交上市申請，於本周二（30日）開始交易。該ETF主要投資（至少佔其資產的80%）以太空探索和創新為投資主題的股票，主要涉及4大範疇，包括軌道飛行、亞軌道飛行、賦能技術（Enabling technologies）公司和航空業發展的受益領域。
該ETF揀股標準令市場疑惑，包括與太空相關性較低的股份，例如美團（美：03690）、騰訊ADR（美：TCEHY）、阿里巴巴（美：BABA）、京東（美：JD）。
|ARKX 10大持股
|排名
|佔比
|公司
|業務
|1
|8.61%
|天寶導航（Trimble Navigation）（美：TRMB）
|生產GPS相關產品
|2
|6.03%
|THE 3D PRINTING ETF（美：PRNT）
|追蹤3D列印產業公司
|3
|5.98%
|KRATOS DEFENSE & SECURITY（美：KTOS）
|為美國及其盟國國家安全提供技術
|4
|5.12%
|L3HARRIS TECHNOLOGIES INC（美：LHX）
|美國國防承包商、提供信息技術服務
|5
|4.93%
|京東集團ADR（美：JD）
|購物網站
|6
|4.67%
|小松製作所（KOMATSU LTD）（日：6301）
|日本重化工業產品製造
|7
|4.61%
|LOCKHEED MARTIN CORP（美：LMT）
|美國航空航太製造
|8
|4.24%
|銥衛星（IRIDIUM COMMUNICATIONS INC）（美：IRDM）
|衛星語音和數據服務
|9
|3.96%
|泰雷茲（THALES SA）
|法國航空航天、國防、地面交通運輸、安全和製造電氣系統
|10
|3.59%
|波音（BOEING CO/THE）（美：BA）
|美國航空航天和國防承包商
|*截至3月30日
【SPAC熱潮興起 介紹3隻美股SPAC ETF：按此】
UFO ETF一年回報逾60%
據了解，市面上較少以太空為主題的ETF，第一隻以太空為主題為採用不名飛行物體UFO為股份代號的「Procure Space ETF」（美：UFO），主要追蹤全球的航空航天公司的加權指數。該ETF 5大持股包括日本衛星通訊公司完美天空JSAT控股、歐洲通訊衛星公司、天狼星衛星廣播公司（美：SIRI ）、天寶導航（美：TRMB）及衛星廣播服務提供商DISH Network Corporation（美：DISH）。
由於市面上較少純太空為主題的ETF，而以太空為主題的ETF大多會投資在航空航天相關的公司，故常被分類成航空航天與國防。據在ETF.com統計，美股上有8隻航空航天與國防為主題的ETF，管理的總資產為53.4億美元。該主題ETF資產最大為iShares美國航空航天與國防ETF（ 美：ITA）。至於一年回報，表現最好的是SPDR S&P Kensho Future Security ETF（美：FITE），主要追蹤在支持未來軍事和安全應用中的創新技術企業的指數，而首隻純太空為主題的「Procure Space ETF」（美：UFO），一年回報同樣錄得逾60%。
|美股市場8隻航空航天與國防主題ETF
|ETFs
|年初至今回報
|一年回報
|三年年度化回報
|資產規模
|管理費
|iShares U.S. Aerospace & Defense ETF（美： ITA）
|8.95%
|42.92%
|3.01%
|28.6億美元
|0.42%
|SPDR S&P Aerospace & Defense ETF（美：XAR）
|9.13%
|66.27%
|14.22%
|12.9億美元
|0.35%
|Invesco Aerospace & Defense ETF（美：PPA）
|5.64%
|48.11%
|9.64%
|7.01億美元
|0.59%
|Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares（美：DFEN）
|21.69%
|48.97%
|-25.66%
|3.11億美元
|0.99%
|Procure Space ETF（美：UFO）
|12.31%
|60.11%
|--
|1.29億美元
|0.75%
|SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF（美：ROKT）
|3.41%
|55.13
|--
|2337萬億美元
|0.45%
|SPDR S&P Kensho Future Security ETF（美：FITE）
|3.16%
|61.17%
|16.99%
|2162萬億美元
|0.45%
|VictoryShares Protect America ETF（美：SHLD）
|10.11%
|--
|--
|314萬億美元
|0.60%
|*資料來源：ETF.com；截至3月29日
責任編輯：李瑩
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欄名 : ETF學堂