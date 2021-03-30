▲ 【ARKX】跟Cathie Wood投資到太空 有隻「UFO」一年回報逾60%

科技股女股神、「契媽」Cathie Wood旗下ARK Investment Management推出太空ETF。據美國芝加哥選擇權交易所（CBOE）公告，ARK將推出專注於太空探索投資的ETF ARK太空探索基金（ARK Space Exploration，美：ARKX） ，於周二（30日）開始交易。探索太空是不少人的夢想，惟不是每個人都能成為太空人，透過投資ETF「圓夢」，回報又是否可觀？

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ARK太空ETF持股業務範疇廣

ARKX是ARK自2019年以來，首隻新發行的ETF，於今年1月提交上市申請，於本周二（30日）開始交易。該ETF主要投資（至少佔其資產的80%）以太空探索和創新為投資主題的股票，主要涉及4大範疇，包括軌道飛行、亞軌道飛行、賦能技術（Enabling technologies）公司和航空業發展的受益領域。

該ETF揀股標準令市場疑惑，包括與太空相關性較低的股份，例如美團（美：03690）、騰訊ADR（美：TCEHY）、阿里巴巴（美：BABA）、京東（美：JD）。

ARKX 10大持股 排名 佔比 公司 業務 1 8.61% 天寶導航（Trimble Navigation）（美：TRMB） 生產GPS相關產品 2 6.03% THE 3D PRINTING ETF（美：PRNT） 追蹤3D列印產業公司 3 5.98% KRATOS DEFENSE & SECURITY（美：KTOS） 為美國及其盟國國家安全提供技術 4 5.12% L3HARRIS TECHNOLOGIES INC（美：LHX） 美國國防承包商、提供信息技術服務 5 4.93% 京東集團ADR（美：JD） 購物網站 6 4.67% 小松製作所（KOMATSU LTD）（日：6301） 日本重化工業產品製造 7 4.61% LOCKHEED MARTIN CORP（美：LMT） 美國航空航太製造 8 4.24% 銥衛星（IRIDIUM COMMUNICATIONS INC）（美：IRDM） 衛星語音和數據服務 9 3.96% 泰雷茲（THALES SA） 法國航空航天、國防、地面交通運輸、安全和製造電氣系統 10 3.59% 波音（BOEING CO/THE）（美：BA） 美國航空航天和國防承包商 *截至3月30日

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UFO ETF一年回報逾60%

據了解，市面上較少以太空為主題的ETF，第一隻以太空為主題為採用不名飛行物體UFO為股份代號的「Procure Space ETF」（美：UFO），主要追蹤全球的航空航天公司的加權指數。該ETF 5大持股包括日本衛星通訊公司完美天空JSAT控股、歐洲通訊衛星公司、天狼星衛星廣播公司（美：SIRI ）、天寶導航（美：TRMB）及衛星廣播服務提供商DISH Network Corporation（美：DISH）。

由於市面上較少純太空為主題的ETF，而以太空為主題的ETF大多會投資在航空航天相關的公司，故常被分類成航空航天與國防。據在ETF.com統計，美股上有8隻航空航天與國防為主題的ETF，管理的總資產為53.4億美元。該主題ETF資產最大為iShares美國航空航天與國防ETF（ 美：ITA）。至於一年回報，表現最好的是SPDR S&P Kensho Future Security ETF（美：FITE），主要追蹤在支持未來軍事和安全應用中的創新技術企業的指數，而首隻純太空為主題的「Procure Space ETF」（美：UFO），一年回報同樣錄得逾60%。

美股市場8隻航空航天與國防主題ETF ETFs 年初至今回報 一年回報 三年年度化回報 資產規模 管理費 iShares U.S. Aerospace & Defense ETF（美： ITA） 8.95% 42.92% 3.01% 28.6億美元 0.42% SPDR S&P Aerospace & Defense ETF（美：XAR） 9.13% 66.27% 14.22% 12.9億美元 0.35% Invesco Aerospace & Defense ETF（美：PPA） 5.64% 48.11% 9.64% 7.01億美元 0.59% Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares（美：DFEN） 21.69% 48.97% -25.66% 3.11億美元 0.99% Procure Space ETF（美：UFO） 12.31% 60.11% -- 1.29億美元 0.75% SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF（美：ROKT） 3.41% 55.13 -- 2337萬億美元 0.45% SPDR S&P Kensho Future Security ETF（美：FITE） 3.16% 61.17% 16.99% 2162萬億美元 0.45% VictoryShares Protect America ETF（美：SHLD） 10.11% -- -- 314萬億美元 0.60% *資料來源：ETF.com；截至3月29日

責任編輯：李瑩

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