惠康MOVENPICK迷你雪糕杯$36/3杯　德國寶指定電器低至4折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 惠康：MOVENPICK迷你雪糕杯$36/3杯

最後2日啦！於惠康買MOVENPICK迷你雪糕杯（85毫升），3杯只需36元，平均每杯12元，可以揀瑞士朱古力、雲呢拿同士多啤梨味！

2. 德國寶：指定電器低至4折

由即日起至4月25日，於陳列中心或德國寶官網購買指定型號冷氣、風扇或抽濕機產品，可享低至4折優惠。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

陳列中心：

地址：土瓜灣馬頭角道116號新寶工商中心二期地下2-4舖

Whatsapp：+852 9387 2380

地址：灣仔駱克道369號置家中心2樓

Whatsapp：+852 6530 5963

地址：九龍灣宏照道38號MegaBox L5-5

Whatsapp：+852 9018 8648

3. 鴻福堂：全單9折

最後1日！全綫鴻福堂分店推出限時優惠全單9折，更可與現有產品優惠一齊使用。惟優惠不包括杞有營有機即食杞子及余仁生產品。

另外，此優惠不可與自家CLUB生日折扣、入會折扣及其他全單折扣優惠同時使用，亦不可與香港寬頻住戶優惠及公益行善折食日優惠同時使用。

分店一覽

撰文︰hket小編

＝＝＝＝＝

最高存款利率及優惠係邊間？【按此】