▲ 【數碼轉型】雲端科技成就個人化服務 3大範疇革新金融服務業

儘管面對疫情嚴峻的挑戰，金融服務業的發展並沒有慢下來，反而以前所未有的速度進行數碼轉型。遙距辦公模式驅使金融業加速應用雲端科技，根據Frost & Sullivan發表的一份報告，全球金融機構的多雲端應用（Multi-cloud adoption）於2020年間增長了近七成。藉着雲端科技安全合規、可擴展等優勢，金融界從業員可以繼續高效工作，為其客戶提供優質的服務，同時亦造就一些創新服務和產品的誕生。以下為雲端科技如何從三大範疇重新塑造金融服務業的未來。

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1. 成就個人化的顧客體驗

隨着數據量爆炸式地增長，金融機構需要透過整合分散於不同部門的數據，以建立更全面的顧客資料庫。借助雲端科技，金融機構可以將顧客的財務資料、行為習慣以及人口統計數據整合在一起，並得出精闢的分析和洞見，從而制定更加個人化的服務和體驗。

此外，雲端方案讓機構可以在安全、合規的環境下遙距進行銷售和提供服務，即使在疫情下仍能透過數碼渠道與顧客交流和提供個人化服務，例如顧客可隨時隨地以流動應用程式申請個人貸款，程式亦能將一些申請和審批程序自動化，加快流程並提升顧客體驗。

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2. 革新營運模式

在瞬息萬變的商業環境中，金融服務機構必須提高靈活性並以數據為營運核心，更新舊有的IT系統，從而加速開發並推行新產品和服務，以應付愈趨激烈的競爭。

Microsoft早前推出專為金融服務業而設的Microsoft Cloud for Financial Services雲端服務，助機構從舊有的核心系統遷移至更靈活、實時、由數據驅動的方式運行，讓機構可以實現「開放銀行」等新模式，滿足監管機構的要求。

3. 配合人工智能 偵察潛在風險

金融欺詐和犯罪的手法層出不窮更愈見複雜，金融服務機構必須更快速地識別異常情況，以保障機構和顧客的安全和利益。借助雲端及人工智能（AI）技術，金融機構可以更有效地分析和辨別潛在欺詐行為。雲端強大的運算和數據分析能力亦協助金融機構建立更精準的風險管理模型以及撰寫法規報告。

展望未來，傳統金融機構將面對來自新興的金融科技初創以至非金融機構的競爭，加上消費者習慣及辦公模式的變更，金融機構需要借助AI、大數據和雲端等科技應對未知的挑戰，將數據轉化為有用和具前瞻性的分析和洞見，為顧客帶來更高的價值。

【作者簡介】分享最新科技趨勢，解碼人工智能（AI）、大數據和雲端技術等新興科技， 以及科技正在如何顛覆我們的生活、工作和娛樂方式。