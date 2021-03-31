曾規定職員做滿10年方可結婚　令呢間銀行有「毀婚銀行」綽號

▲ 有銀行曾規定職員做滿10年方可結婚 令呢間銀行有「毀婚銀行」綽號

最近喺度準備緊一啲職場新鮮人嘅Training materials，咁難得自己有機會加啲個人元素，咁我就加咗個細Section講吓啲同行嘅歷史軼事（我成日都話我係文學院多過商學院的），其中一個我最鍾意就係呢一段：

銀行早年規定，基層行政人員須工作滿10年方可結婚，這段時間被稱為「緩婚期」。這不僅保證銀行職員可靈活調派往不同地區與職位，亦可撙節成本，因為已婚職員往往有住房的需求。過早結婚又或秘密結婚的職員，會面臨解僱風險，XX因而曾有「毀婚銀行」（Heart and Soul Breaking Corporation）的綽號。

遇特殊情況，總司理可以網開一面，但一般而言，所有僱員均須遵守「緩婚期」規定。此緩婚規定至1950年代逐步縮短至4年，其後才完全廢止。

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無錯，呢間Heart and Soul Breaking Corporation簡稱HSBC，即係大家都認識的「香港上海滙豐銀行」。

Heart and Soul Breaking Corporation

大家唔好為我吹水，又或者攞啲山雞野史出嚟當正史賣，以上呢段歷史係出自滙豐官方嘅文檔 《滙豐集團 今昔史話》，而家喺滙豐官網都仲可以Download的，非常好睇，我真心建議大家去揭吓的。

講起遲啲結婚等銀行方便派啲員工去世界各地呢一點，放返喺1950年前嘅滙豐都真係好合理。滙豐1865年喺香港成立，去到1875年已經喺多個港口城市有Office，西至加爾各答孟買、東至橫濱神戶、北至上海、南至馬尼拉西貢（越南嗰個）都可以搵到HSBC嘅蹤影。

大家要諗吓1865至1875年嘅世界是甚麼一回事，中國就當然仲係清朝，時任皇帝係同治（佢阿媽叫葉赫那拉氏即係慈禧太后）；北京條約已經簽咗，即係英人已經掌控住香港島同九龍半島，但係香港最古老嘅公共交通公具──山頂纜車要等到1888年先有，電車就要再等到1904年；日本就明治維新剛剛開始，仍然係一個比西方弱得多嘅國家；英國就係屬於維多利亞時代；講通訊的話，電話喺1876年由貝爾成功申請專利，開始嘗試商業化，不過跨國長途就當然無啦！

【在長崎遇上百年滙豐：按此】

以每當我諗返起呢個時空嘅歷史，我都覺得好Amazing，喺一個科技咁唔發達、世界仲係咁唔方便嘅時空，只係用咗10年時間就可以喺世界咁多地方見到一個Made in Hong Kong嘅品牌，都真係幾勁的。通訊咁唔發達，個人信唔信得過就變得無比重要，唔准結婚等我可以派你去世界各地體驗學習，都可以理解啦。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 （116） — 談一下 Heart and Soul Breaking Corporation （HSBC）】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。