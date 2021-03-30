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【美股分析】人工智能股C3.ai　上市後曾升逾330%　具高增長潛力宜候低吸

個人增值 13:49 2021/03/30

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【美股分析】人工智能股C3.ai　上市後曾升逾330%　具高增長潛力宜候低吸

積極拓展客戶層面　具高增長潛力

雖然公司增長近幾季較之前放慢，但C3.ai不斷與更多企業合作，以拓展接觸客戶層面，好像與企業資源計劃（ERP）軟件供應商Infor結盟，公司服務可作為解決方案一部分以Infor品牌銷售。

在產品上，於客戶關係管理有C3 AI CRM，在新應用方面有C3 AI Ex Machina，可讓用戶只需要很少編程或不需要編程都可處理數據及用AI做分析應用。

另外，公司亦會繼續擴大銷售團隊。C3.ai在合作上作了很多布局，但需要時間反映，預期在未來兩、三年才會逐步浮現。

不過，對近年的增長不用太擔心，因為公司與Baker Hughes簽了價值4.5億美元的5年期合約。Baker Hughes承諾在2021及2022財年各投放5,300萬美元及7,500萬美元，令到C3.ai收入能見度很健康。

【值得監察新經濟股　呢隻南韓版亞馬遜24小時使命必達？：按此

值得監察　下跌3成至5成可吼

投資科技股一定要看現金流狀況，在第三季，季內錄得2,470萬美元營運現金流出及2,490萬美元自由現金流出，意味業務本身仍未能支持自己日常營運。

幸而，C3.ai持有11.2億美元的現金及現金等值物，相信足以用於未來數年營運、擴張及科研投資。

在估計上，C3.ai的市銷率達（PS）近40倍，估值一點也不平，所以在全球科技股殺高估值的情況下，公司股價大跌也不意外。

不過，其高增長潛力仍在，而且發展只在起步階段，絕對值得放入監察名單，假如股價再向下跌3成至5成，已可納入射程範圍，現在不用心急，之後會同大家跟進。

C3.ai有何強項？為何獲得多間大企業採用？【上一頁

（節錄）

【原文︰一隻應放入監察名單的人工智能股】（收費文章）

撰文 : 梁耀康 CFA, CFP

欄名 : 生活理財

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