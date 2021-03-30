【美股分析】人工智能股C3.ai　上市後曾升逾330%　具高增長潛力宜候低吸

人工智能是未來大趨勢，想涉足其中，這隻股應先放入監察名單，等機會伺機買入。去年底有多隻爆紅新股上市，耳熟能詳的有Airbnb及DoorDash，同期較少人提及的C3.ai（美：AI），業務內含新經濟元素比前兩者更豐富，掛牌後曾經大升超過3倍，惟近期走勢急轉直下，到底有甚麼原因令投資市場如此兩極化？

【值得監察新經濟股 網絡安全股Zscaler將成為大勢所趨？：按此】

上市後曾升超過330% 獲微軟買入

C3.ai是一間專攻企業級AI軟件的初創企業，去年12月登陸紐約證券交易所，人氣雖然不及同日掛牌的點餐外賣平台DoorDash，但論到走勢，有過之而無不及，首日掛牌勁升逾120%。之後走勢更凌厲，上市不到一個月曾經高見183.9美元，較IPO價42美元累積升超過330%。

其實早在上市前，大孖沙已緊盯着C3.ai，美國最大私人企業科氏集團（Koch Industries）在其招股期間便認購1億美元股份；微軟亦無執輸，以發售價買入5,000萬美元股份。

前身專做油企生意 油價年年跌轉型求存

C3.ai的始創人Thomas Siebel在矽谷科技界可以說是無人不曉。上世紀九十年代創立Siebel Systems，比Salesforce更早踏足客戶關係管理（CRM）軟件市場，兼且短時間內取得半壁江山。而今時今日Oracle之所以能與Salesforce在CRM領域爭一日之長短，全因2006年斥巨資吞併Siebel Systems，大大加強CRM平台實力。

即使放下一手創下的江山，Siebel對CRM市場仍然執着。於2009年成立C3（即C3.ai的前身），專做油企生意，幫助簡化營運流程、節省成本及作以數據為本的決策，並且會出謀獻計節能減排。

CRM配合環保概念理應吃香，但石油價格年年下跌，公司無奈要轉型求存，變身為全方位人工智能解決方案供應商。

多大企業用 樹立燈塔效應

目前C3.ai平台融合了5G、物聯網、雲端應用及大數據分析，強項是運用人工智能及機械學習。平台透過6.22億個偵測儀器收集大量數據、平均每日進行11億次預測服務運算，提供準確度極高的結果。

C3.ai另一優勢是Siebel的江湖地位，令公司成立初期已獲得不少融資，更重要是取得國際級企業採用其服務，除上文提過的Baker Hughes等，荷蘭蜆殼、阿斯利康、及美國空軍等，成功打響招牌。

C3.ai第三季業績表現參差，為何仍具高增長潛力？【下一頁】