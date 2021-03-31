亞洲房地產基金一年回報近三成

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【ARKX】跟Cathie Wood投資到太空 有隻「UFO」一年回報逾60%
港人重視「磚頭」，不少人都鍾情投資物業。近年亦多了港人投資海外房地產市場，除了實實在在買間樓，其實要投資房地產亦有其他選擇，近日有基金公司更推出主要投資於中港地產市場的基金，僅5萬入場費即可涉獵中港兩地的地產、物管、房託及債券等。
除中港市場，亞太地區的房地產投資開始吸引本港投資者留意，其實在港亦有一些以聚焦在亞太市場作為投資主題的地產物業基金，根據晨星的資料，房地產 - 亞洲（間接）組別基金中，一年回報普遍達30%。
【跟Cathie Wood投資到太空 有隻「UFO」一年回報逾60%: 按此】
|部分亞洲房地產基金一年回報
|基金名稱
|一年回報（%）
|瀚亞投資 - 亞洲物業證券基金 A Acc
|38.22
|安本環球 - 亞洲地產股票基金 I2
|35.99
|中銀香港亞太房地產基金 A
|33.98
|首源環球傘子基金-首源亞洲房地產基金 I Inc
|33.95
|駿利亨德森遠見基金 - 亞太地產股票基金 A3 USD
|30.40
|MS INVF 亞洲房地產基金A
|30.28
|宏利環球基金-亞太房地產投資信托產業基金 I3
|30.28
|恒生地產行業動力基金 - A
|18.33
|*資料來源：晨星（亞洲），截至2021年3月30日
（以每隻基金表現最佳的基金級別類型）
【亞洲ESG投資向好 邊個市場有前景？: 按此】
責任編輯：梁宇碩
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欄名 : 基金學堂