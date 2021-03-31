亞洲房地產基金一年回報近三成

港人重視「磚頭」，不少人都鍾情投資物業。近年亦多了港人投資海外房地產市場，除了實實在在買間樓，其實要投資房地產亦有其他選擇，近日有基金公司更推出主要投資於中港地產市場的基金，僅5萬入場費即可涉獵中港兩地的地產、物管、房託及債券等。

除中港市場，亞太地區的房地產投資開始吸引本港投資者留意，其實在港亦有一些以聚焦在亞太市場作為投資主題的地產物業基金，根據晨星的資料，房地產 - 亞洲（間接）組別基金中，一年回報普遍達30%。

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部分亞洲房地產基金一年回報 基金名稱 一年回報（%） 瀚亞投資 - 亞洲物業證券基金 A Acc 38.22 安本環球 - 亞洲地產股票基金 I2 35.99 中銀香港亞太房地產基金 A 33.98 首源環球傘子基金-首源亞洲房地產基金 I Inc 33.95 駿利亨德森遠見基金 - 亞太地產股票基金 A3 USD 30.40 MS INVF 亞洲房地產基金A 30.28 宏利環球基金-亞太房地產投資信托產業基金 I3 30.28 恒生地產行業動力基金 - A 18.33 *資料來源：晨星（亞洲），截至2021年3月30日

（以每隻基金表現最佳的基金級別類型）

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責任編輯：梁宇碩

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