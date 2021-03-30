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【人民幣定存】起存額低至$1000　盤點2厘年息人幣半年定存

收息攻略 13:12 2021/03/30

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【人民幣定存】起存額低至$1000　盤點2厘年息人幣半年定存

低息環境持續下，各大銀行紛紛削減定期存款息率，港元定存有1厘息更是買少見少，各位食息一族仲有咩選擇？本網搜羅了年息高達2厘人民幣定存計劃，起存額由1,000元人民幣至2萬元不等，適合資金不多的穩陣投資者參加！

【提防高息投資項目陷阱！　高息股不一定穩定派息：按此

比較下列5間銀行的人幣半年定存計劃，當中以虛擬銀行天星銀行年息最為吸引，達2.4厘，而入場費僅1,000元人民幣。其次為大眾銀行及華僑永亨，年息均為2.2厘，惟後者的起存額較高，為2萬元人民幣。

另外，交銀香港及信銀國際的人幣半年定存息亦高達2厘，惟2間都要求客戶透過指定渠道開立定存計劃。

部分銀行人幣半年定存息
銀行 年息
（厘）		 起存額
（人民幣）		 備註
天星* 2.40 1,000 虛擬銀行
大眾銀行 2.20 1萬 允新舊資金
華僑永亨 2.20 2萬 允新舊資金
交銀香港 2.15 1萬 個人客戶及指定渠道開立
信銀國際 2.10 1萬 指定理財戶及新資金，指定手機程式開立
*虛擬銀行
註：最終條款以銀行公布為準

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

最高存款利率及優惠係邊間？【按此】

欄名 : 存款收息

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