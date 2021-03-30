▲ 【人民幣定存】起存額低至$1000 盤點2厘年息人幣半年定存

低息環境持續下，各大銀行紛紛削減定期存款息率，港元定存有1厘息更是買少見少，各位食息一族仲有咩選擇？本網搜羅了年息高達2厘人民幣定存計劃，起存額由1,000元人民幣至2萬元不等，適合資金不多的穩陣投資者參加！

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比較下列5間銀行的人幣半年定存計劃，當中以虛擬銀行天星銀行年息最為吸引，達2.4厘，而入場費僅1,000元人民幣。其次為大眾銀行及華僑永亨，年息均為2.2厘，惟後者的起存額較高，為2萬元人民幣。

另外，交銀香港及信銀國際的人幣半年定存息亦高達2厘，惟2間都要求客戶透過指定渠道開立定存計劃。

部分銀行人幣半年定存息 銀行 年息

（厘） 起存額

（人民幣） 備註 天星* 2.40 1,000 虛擬銀行 大眾銀行 2.20 1萬 允新舊資金 華僑永亨 2.20 2萬 允新舊資金 交銀香港 2.15 1萬 個人客戶及指定渠道開立 信銀國際 2.10 1萬 指定理財戶及新資金，指定手機程式開立 *虛擬銀行

註：最終條款以銀行公布為準

責任編輯：曹佩鈞

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