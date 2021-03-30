【人民幣定存】起存額低至$1000　盤點2厘年息人幣半年定存

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資深投資者黎永良教路 告別無了期坐艇有法
低息環境持續下，各大銀行紛紛削減定期存款息率，港元定存有1厘息更是買少見少，各位食息一族仲有咩選擇？本網搜羅了年息高達2厘人民幣定存計劃，起存額由1,000元人民幣至2萬元不等，適合資金不多的穩陣投資者參加！
【提防高息投資項目陷阱！ 高息股不一定穩定派息：按此】
比較下列5間銀行的人幣半年定存計劃，當中以虛擬銀行天星銀行年息最為吸引，達2.4厘，而入場費僅1,000元人民幣。其次為大眾銀行及華僑永亨，年息均為2.2厘，惟後者的起存額較高，為2萬元人民幣。
另外，交銀香港及信銀國際的人幣半年定存息亦高達2厘，惟2間都要求客戶透過指定渠道開立定存計劃。
|部分銀行人幣半年定存息
|銀行
|年息
（厘）
|起存額
（人民幣）
|備註
|天星*
|2.40
|1,000
|虛擬銀行
|大眾銀行
|2.20
|1萬
|允新舊資金
|華僑永亨
|2.20
|2萬
|允新舊資金
|交銀香港
|2.15
|1萬
|個人客戶及指定渠道開立
|信銀國際
|2.10
|1萬
|指定理財戶及新資金，指定手機程式開立
|*虛擬銀行
註：最終條款以銀行公布為準
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 存款收息