買名牌手袋都係投資？　去年手袋投資價格漲幅跑贏珠寶及汽車

買名牌手袋過去一直都是予人「敗家」、「拜金」等的印象，但原來買手袋都可以是一種投資。根據萊坊（Knight Frank）本月初公布的奢侈品投資指數顯示，去年愛馬仕（Hermes）手袋的價格上漲17%，跑贏整體指數3%、汽車的6%及酒品的13%升幅，而藝術品及珠寶的價格卻分別錄11%及1%的跌幅。

若以過去10年的數據來看，愛馬仕手袋的價格有108%升幅，較黃金、手錶、有色鑽石及珠寶的價格升幅更強。到底為何手袋可以有如此大的升值潛力呢？

原因1：皮革的使用

愛馬仕的產品所用的都是優質皮革，而用在手袋上的主要是小牛皮。另外，一些手袋更會用上鱷魚皮、蜥蝪皮及鴕鳥皮等珍貴的皮革。一款鑲有10.23克拉鑽石的愛馬仕白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮Berkin手袋，於2017年佳士得拍賣會上以294萬元拍出，刷新手袋拍賣的世界紀錄。

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原因2：以人手限量製作

每個手袋的製作都需要時間和工藝，需時48小時及由獨立的工匠製作。有別於現時許多時尚品牌將生產工序外判予工廠作流水式生產，愛馬仕沒有大規模生產的工廠，亦即是說幾乎所有手袋都是限量版，部分樣式更只會在短時間內出產。

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原因3：需求多於供應

根據Bernstein Research的數據，愛馬仕旗下的Berkin手袋每年總共可生產約12000個，而且通常只銷售予頂級客戶。有傳等候買手袋的候補名單長達6年之久。

萊坊估計，在未來5年，亞洲超高淨資產人士（即淨資產超過3,000萬美元）的數目將增加39%，單是在中國的人數，料會在2025年前增加46%至10.3萬。隨着富裕人口的增長，相信對於名牌手袋的需求只會不斷增加，於供應少於需求的情況下，價格自然會被推高。

責任編輯：鄭樂怡

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