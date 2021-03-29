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比特幣錢包　切記管好2條Key

博客 13:59 2021/03/29

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上星期比特幣高高低低，因中美談判前景不穩及3月悶局環境下，比特幣再次失守60,000美元。同時IX加密貨幣指數再重上1萬點不久，迅即回落9000點附近，最低見8200點。即使Elon Musk上周四宣布電動汽車Tesla正式接受比特幣付款，但僅能令比特幣曇花一現反彈至57,000美元水平，至星期五又再急速轉跌超過10%，曾經見過兩星期低位穿52,000美元。筆者執筆之時，比特幣正在美金53,000徘徊，預計要鞏固一段時間，等待在摩根史丹利和富達等比特幣基金和比特幣ETF出爐時便可再見一番新面貌。上周中世界最大傳統基金公司之一富達就宣布會投資於比特幣ETF。

【比特幣錢包都分冷熱？：按此

上期講到熱錢包和冷錢包的分別，但用無論使用冷錢包或熱錢包，用家都需瞭解在區塊鏈交易中數碼鎖匙如何使用。所謂金管局都有講，「數碼Key，知多啲」。其實無論冷錢包還是熱錢包，都會發出兩條鎖匙，一條叫做公共地址，一個叫做私人地址。兩個地址就好像鎖匙一樣，在區塊鏈交易中可以保障交易有加密的作用，所以交易的資產叫加密貨幣。緊記，公眾地址是用來與別人交易的地址，所以可以與別人分享。私人地址是好像你夾萬的鎖匙一樣，不能與人分享。為了做到加密的作用，訊息發出者會用其公眾地址交易，而為免給黑客或任何不應該接收資訊的人覺得交易的資產，所以就只可以由指定擁有私人鎖匙的擁有者打開訊息。情況有如你在銀行開啟保險箱一樣，需要一條你自己的鎖匙和銀行職員的鎖匙一起打開。缺少其中任何一條都不能打開夾萬。

遺失Seed phrase與地址　錢包從此ByeBye 

另外在創建數字錢包時的過程中，錢包會讓用家記下10至12個英文字。這是將來用來找回錢包的Seed phrase。因爲區塊鏈是完全匿名的系統，這是唯一可用作驗證的方式，所以要記低及收藏好。假設換電話時，要重新安裝熱錢包，便需要這個Seed phrase來找回之前的地址。所以無論是私人地址或Seed phrase都要保存好。如果不幸這兩者都遺失，那比特星人都不能不講一句「我真係恭喜你呀」，這個錢包就永遠消失了，只能當發咗場夢，讓一切如風。下期見。祝財運亨通。

＝＝＝＝＝

最高存款利率及優惠係邊間？ 【按此】

撰文 : 比特星人 熱愛研究加密貨幣及數字資產的外星人

欄名 : 得利數字

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