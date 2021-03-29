【網民熱話】女友媽媽要求畀家用　係愛定責任？　網友兩難　你又點決定？

▲ 【網民熱話】女友媽媽要求畀家用 網友兩難 你又點決定？

當子女出社會工作後，不少父母或會要求子女畀家用，幫補家庭開支。不過，如果換作是女朋友的父母提出這個要求，又應該如何處理？有網民發文指，與女朋友交往9個月，被對方家長要求畀家用，自己出社會後第一次拍拖，故不知道應否畀家用。

該名網民以「女友阿媽叫我畀家用正唔正常？」為題發文，指與女友交往9個月，女友近日告知，女友媽媽認為事主收入不俗，故應該畀家用給她們。而女友從小在單親家庭長大，由小到大都「捱窮」，故女友認為若可助母親一臂之力亦屬好事。

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事主表示，現時月入2.2萬元，會把人工分為3份，分別是家用、儲蓄及日常消費。而今次出社會後第一次拍拖，故不知道畀家用女友父母是否正常，以及應付多少。

貼文引來熱烈討論，不少網民指事主收入不算高，並指未結婚毋須畀家用，即使婚後也只需畀家用給妻子，而非其父母。有網民亦提出，除非事主經常會到女友家中吃飯或住，否則毋須畀家用。另外，有網民建議事主若想表示孝心，可以不時請對方家長吃飯、飲茶代替。有網民亦表示，此事重點不在於金錢，而是責任，假如雙方日後感情淡了怎麼辦。如果事件發展到咁樣，究竟到時對女友係愛？定係責任呢？

女友母親要求畀家用，網民點睇？

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責任編輯：曹佩鈞

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