貴得合理 Facelift 版　MINI Cooper S E Countryman ALL4

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【MPF】認識強積金對冲 不幸被裁遣散費長期服務金怎抵銷？
先旨聲明，這是一部絕不便宜的MINI Cooper S E Countryman ALL4汽車，基本售價接近60萬，較普通版本Countryman貴了三分之一。自2017年推出後，最新的Facelift版再度登場。不過它的實用性和玩樂性，都絕對物有所值，因為其插電式混合動力系統，令車輛耗油量大幅降低之餘，亦有着極高操控穩定性，表現非常全面。
無錯無錯，車輛的名字有點長，因為在MINI Cooper S Countryman以外，還加入了「E」和「ALL4」等英文和數字。前者，代表它使用了插電式混合動力系統；後者，則表示車輛屬四輪驅動。
其整體設計是這樣的：車頭有一副1.5公升直3汽缸渦輪增壓汽油引擎，再透過6前速波箱來驅動前輪，而在後座座椅底下，則加入了一個容量為10kWh的電池組，電力會驅動後軸的電力摩打。
3種驅動模式油公司大敵
駕駛者可以在中控台上的eDRIVE按鈕中，選擇AUTO eDRIVE、MAX eDRIVE和SAVE BATTERY 3種行車模式，以純電力行駛的話，車輛最高速度為125km/h，最大續航距離61公里。
在香港，很多人每天的駕駛路程也沒有61公里。只要每朝開車前，以外置插電方式為電池充滿電，隨時一個月有20多天，車輛都可以全電力行駛。
心水清的人看完上文後應該會發現，MINI Cooper S E Countryman ALL4以引擎行車時是前驅，純電力行駛時是後驅，引擎加電力時則變成四驅，操控反應各有特色，但都以穩定為主。車輛夠穩定，自然能夠開得快；開得快，自然是趣味盎然了。
中期改良版外內升級
事實上，這種插電式混合動力系統配四輪驅動，早已應用於寶馬集團內的i8超級跑車身上，而MINI Cooper S E Countryman ALL4亦在市場上發售了好幾年，不過這次試駕的，則是中期改良版本，改動細節包括新款的車頭鬼面罩、轉為全LED燈的頭燈組、燈光融合經典的英國米字旗（Union Jack）圖案的新款尾燈……另外車身和車廂各額外加入了兩種新顏色。
至於全綫Countryman的車廂，錶板已換上數碼顯示電子屏幕，這亦令Countryman成為旗艦MINI JCW GP3後，首個改用電子錶板的MINI車系。或許，60萬的定價，絕對難以用便宜來形容，可是車輛的性能或性價比，卻是非常之高。
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規格表
售價：$589,800
車型：5門5座位插電式混合動力車
引擎：1,499cc直3汽缸配渦輪增壓器
最大馬力：125hp/5,000-5,500rpm
峰值扭力：22.43kgm/1,500-3,800rpm
電池容量：10.0kWh
摩打最大馬力：95hp/3,900rpm
摩打峰值扭力：16.83kgm/100-3,000rpm
綜合最大馬力：220hp
綜合峰值扭力：39.26kgm
傳動：前置引擎，後置電池、四輪驅動，6前速自排
車身：4,297 x 1,822 x 1,559mm
輪軸距：2,670mm
車重：1,715kg
平均耗油量：1.7L-2L/100km
0-100km/h加速：6.8秒
極速：196km/h
純電最大行駛距離：55-61公里
純電最高行駛速度：135km/h
查詢：MINI HK（3193 6800）
撰文 : 道仁