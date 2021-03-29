貴得合理 Facelift 版　MINI Cooper S E Countryman ALL4

▲ MINI Cooper S E Countryman ALL4 屬四輪驅動，新版本是第二代的小改款版。

先旨聲明，這是一部絕不便宜的MINI Cooper S E Countryman ALL4汽車，基本售價接近60萬，較普通版本Countryman貴了三分之一。自2017年推出後，最新的Facelift版再度登場。不過它的實用性和玩樂性，都絕對物有所值，因為其插電式混合動力系統，令車輛耗油量大幅降低之餘，亦有着極高操控穩定性，表現非常全面。

▲ MINI Cooper S E Countryman ALL4 屬四輪驅動，新版本是第二代的小改款版。

▲ 全電動真皮座椅，豪華之餘亦令駕駛坐姿變得非常舒適。

無錯無錯，車輛的名字有點長，因為在MINI Cooper S Countryman以外，還加入了「E」和「ALL4」等英文和數字。前者，代表它使用了插電式混合動力系統；後者，則表示車輛屬四輪驅動。

其整體設計是這樣的：車頭有一副1.5公升直3汽缸渦輪增壓汽油引擎，再透過6前速波箱來驅動前輪，而在後座座椅底下，則加入了一個容量為10kWh的電池組，電力會驅動後軸的電力摩打。

▲ 改用數碼錶板後，車廂裝潢變得更簡潔。

▲ 1.5 公升直 3 汽缸渦輪增壓引擎，配合混合動力系統，在任何路況和車速下，扭力輸出也極為豐盈。

3種驅動模式油公司大敵

駕駛者可以在中控台上的eDRIVE按鈕中，選擇AUTO eDRIVE、MAX eDRIVE和SAVE BATTERY 3種行車模式，以純電力行駛的話，車輛最高速度為125km/h，最大續航距離61公里。

在香港，很多人每天的駕駛路程也沒有61公里。只要每朝開車前，以外置插電方式為電池充滿電，隨時一個月有20多天，車輛都可以全電力行駛。

▲ 車頭沙板上的「E」字字樣，代表着這是一部起用插電式混合動力系統的 MINI 汽車。

心水清的人看完上文後應該會發現，MINI Cooper S E Countryman ALL4以引擎行車時是前驅，純電力行駛時是後驅，引擎加電力時則變成四驅，操控反應各有特色，但都以穩定為主。車輛夠穩定，自然能夠開得快；開得快，自然是趣味盎然了。

▲ 在數碼化錶板的左方，乃是電池電量的顯示指針

中期改良版外內升級

事實上，這種插電式混合動力系統配四輪驅動，早已應用於寶馬集團內的i8超級跑車身上，而MINI Cooper S E Countryman ALL4亦在市場上發售了好幾年，不過這次試駕的，則是中期改良版本，改動細節包括新款的車頭鬼面罩、轉為全LED燈的頭燈組、燈光融合經典的英國米字旗（Union Jack）圖案的新款尾燈……另外車身和車廂各額外加入了兩種新顏色。

▲ 尾燈燈光融合了經典的英國米字旗，令 MINI 成為車壇唯一會以車廠發源地國旗作燈號裝飾的車。

至於全綫Countryman的車廂，錶板已換上數碼顯示電子屏幕，這亦令Countryman成為旗艦MINI JCW GP3後，首個改用電子錶板的MINI車系。或許，60萬的定價，絕對難以用便宜來形容，可是車輛的性能或性價比，卻是非常之高。

▲ 中期轉款後，連帶頭燈的環型日光燈也全面起用 LED 燈，既明亮又節能。

▲ 後排座椅在 40 : 20 : 40 折疊比例安排下，擺放大型物件時充滿靈活性。

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規格表

售價：$589,800

車型：5門5座位插電式混合動力車

引擎：1,499cc直3汽缸配渦輪增壓器

最大馬力：125hp/5,000-5,500rpm

峰值扭力：22.43kgm/1,500-3,800rpm

電池容量：10.0kWh

摩打最大馬力：95hp/3,900rpm

摩打峰值扭力：16.83kgm/100-3,000rpm

綜合最大馬力：220hp

綜合峰值扭力：39.26kgm

傳動：前置引擎，後置電池、四輪驅動，6前速自排

車身：4,297 x 1,822 x 1,559mm

輪軸距：2,670mm

車重：1,715kg

平均耗油量：1.7L-2L/100km

0-100km/h加速：6.8秒

極速：196km/h

純電最大行駛距離：55-61公里

純電最高行駛速度：135km/h

查詢：MINI HK（3193 6800）