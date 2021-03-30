亞洲ESG投資向好　邊個市場有前景？

宏利投資管理認為在過去十年的時間內，亞洲在可持續投資的發展取得明顯進步，區內企業一直積極把ESG概念融入日常營運當中。該行觀察到亞洲各國政府愈來愈重視可持續發展，預期中國及印度在有關方面存在投資機遇。

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中印兩國有機遇

該行指出，區內一些發展較成熟的地區一直在可持續投資發展中處於前列位置，例如香港和新加坡已開始發行大量綠色債券。中國目前是區內最大的市場之一，其在亞洲信貸市場的佔比於過去10年一直大幅增長，而印度在這方面亦有重大發展，且仍具上升空間。整體而言，由於中印兩國和部分南亞地區的可再生能源企業債券正在增加，宏利投資相信短期內應會為投資者帶來機會，偏向看好高收益債券。

疫情強化ESG投資的重要性

投資者或會擔心疫情令市場變得波動，使ESG投資的吸引力降低。不過，宏利投資卻認為事實剛剛相反，在2020年第四季，全球投資者買入ESG基金的總額逾1,520億美元。該行認為當中的主因是投資者理解到疫情帶來之影響，並突顯一些關鍵的可持續發展問題需要着手處理。

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同時，由於去年3月至4月期間，環球市場因疫情大流行而曾現大幅波動，該行相信投資者留意到經濟風險對資產組合存在危機，因而更為盼望配置在穩健又擁有可持續業務模式的企業當中，認為疫情危機使大眾明白到在投資流程中融入ESG元素的策略具有重要作用。

責任編輯：梁宇碩

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