日本城全場任揀3件滿$100享8折　DONKI藍灣廣場店激安大減價

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 日本城：全場任揀3件滿$100享8折

日本城盤點清貨，現時全場任揀3件滿100元或以上，即享8折優惠。是次優惠更適用於全綫JHC日本城／生活提案門店、電子購物屏幕易購點及網店JHCeshop。

另外，折後滿200元，加送2張15現金優惠券。每張15元現金優惠券可於2021年4月7日至4月18日使用，惠顧任何商品（不包括各款禮券、現金券、美食券、藥品、健康補充劑、SIM卡、食品、飲品及易購點內之大型電器）滿88元即可使用。

需要注意的是，任選商品不包括各款禮券、現金券、美食券、SIM卡、金莎朱古力、Kirkland堅果系列、KF94盒裝口罩、易購點內之大型電器及大型傢俬。

網店

2. DONKI：藍灣廣場店限定激安大減價

DON DON DONKI藍灣廣場店推出激安大減價，出前一丁、和牛漢堡、飛馬蘋果汁及薯條三兄弟等都有優惠，部分產品更低至5折發售。數量有限，售完即止。

地址：小西灣小西灣道28號藍灣廣場1樓102及108號舖

營業時間：上午9時至凌晨1時

▼ 點擊圖片放大 +2

3. Starbucks：指定手調飲品$20

Starbucks再次推出Happy Tuesday手調飲品優惠，由即日起至4月13日期間逢星期二，中杯裝指定手調飲品一杯只需20元，購買次數不限。由於每個星期的手調飲品都有不同，可留意Starbucks facebook專頁最新公布。

需要注意的是，此優惠不適用於香港迪士尼樂園和太古廣場106號分店。​此優惠的手調飲品不可轉其他奶類選項或茶底。​

撰文︰hket小編

＝＝＝＝＝

最高存款利率及優惠係邊間？【按此】