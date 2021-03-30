7-Eleven買和風の味三文治送烏龍茶

7-Eleven推出買三文治限時優惠，只要去任何7-SELECT買和風の味三文治, 即送淳茶舍大紅袍烏龍茶500毫升1支，優惠做埋今日（3月30日），要注意價格以個別店舖為準。

撰文：hket小編

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