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7-Eleven買和風の味三文治送烏龍茶

精明消費 09:00 2021/03/30

分享：

7-Eleven推出買三文治限時優惠，只要去任何7-SELECT買和風の味三文治, 即送淳茶舍大紅袍烏龍茶500毫升1支，優惠做埋今日（3月30日），要注意價格以個別店舖為準。

 

撰文：hket小編

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最高存款利率及優惠係邊間？【按此

欄名 : 消費錦囊

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