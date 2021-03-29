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【MPF】認識強積金對冲　不幸被裁遣散費長期服務金怎抵銷？

博客 13:49 2021/03/29

分享：

根據政府公布的最新數字，本港去年12月至今年2月經季節性調整的失業率攀升至7.2%，達17年來高位，可見持續超過1年的新型冠狀病毒疫情，對各行各業都造成嚴重打擊，打工仔萬一不幸被解僱，根據《僱員條例》，合資格的僱員可以獲發長期服務金／遣散費。作為打工仔，一定要清楚瞭解有關安排，以保障自己的權益。

【強積金可扣稅自願性供款3大特點：按此

抵銷金額如何計算？

根據現行法例，僱主可利用僱主為僱員作出的強積金供款所產生的累算權益，抵銷向僱員支付的長期服務金／遣散費，但須注意的是，僱主可從僱員帳戶抵銷的款額，不應多於向他們支付的長期服務金／遣散費款額。換言之，如僱主供款所產生的強積金不足以全數抵銷長期服務金／遣散費，他必須向僱員支付不足的餘額。另外，如僱主供款所產生的強積金多於長期服務金／遣散費款額，在抵銷後所剩餘的款額必須保留在僱員的帳戶內，並歸屬於僱員。詳情可參考以下例子：

【細說積金廿載　黃友嘉羅盛梅展望MPF未來：按此

抵銷的方法

一般而言，如僱主已向僱員支付全部長期服務金／遣散費，僱主會要求僱員書面確認已收妥款項，然後再向受託人申請抵銷款項。雖然僱主向受託人申請抵銷款項並無時間限制，但僱主應在支付長期服務金／遣散費後盡快提出申請。

如僱主未能向僱員支付長期服務金／遣散費，僱員可直接向受託人提交書面申請，以提取在帳戶內由僱主供款所產生的強積金。受託人將要求僱員提供證據，以證明他們有權獲發長期服務金／遣散費，而僱主並未發放有關款項。僱員可要求僱主發出附有僱主授權簽署及公司印章的信函作為證明，並標明有關金額。

請謹記，僱員及僱主雙方均應保存所有與長期服務金／遣散費有關的文件及紀錄，以便日後向受託人申請抵銷款項。

有關長期服務金／遣散費的支付條件及計算方法，可以瀏覽勞工處網頁

撰文 : 積金局

欄名 : 積金為未來

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